Автомат, «робот» или вариатор: чего ждать от китайских трансмиссий

Разбираться в трансмиссиях нас, по большому счету, научили творения группы Volkswagen, в свое время хлынувшие на рынок с «сухой», но в тоже время абсолютно сырой DSG. «Роботы», помнится, «ложились» пачками, сея вокруг себя ужас и тлен. Хорошо, если меняли и чинили по гарантии. Ведь стоимость такого с позволения сказать преселектива навевала мысли о веревке и куске мыла. Впрочем, времена изменились. Немцы привели свою технику в чувство настолько, что китайцы уже не чураются сватать свои версии некогда передовых европейских разработок. Посмотрим, кто и что именно предлагает.

Haval

Что касается покупки технологий, как это привыкли делать товарищи из Поднебесной, не все так просто. Сами технологии — половина дела, а ключ к успеху лежит через скрупулезное налаживание производственного процесса. Успешно пройти этот путь c механическими трансмиссиями отчасти удалось большинству компаний, включая наиболее популярные в России Great Wall, Chery и Geely. Однако с более технологичными изделиями оказалось сложнее.

Например, 6-ступенчатый «автомат» Haval зарекомендовал себя неплохо. По сути, он представляет собой версию «автомата» Hyundai — широко распространенной коробки A6F24, известной с 2009 года, с которой в свое время катались и Sportage, и Tucson, и даже некоторые модели SsangYong. Хотя проблемы были даже у оригинала: самооткручивание болтов центральной шестерни, толчки при переключении, склонность к неисправностям гидроблока.