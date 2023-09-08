Фотошпионы засекли испытания новейшей модели Genesis — кроссовера GV90

Прототип Genesis GV90 обнаружили на территории США сотрудники издания SB-Medien. Сообщается, что этот топовый кроссовер в линейке бренда предположительно станет электромобилем нового поколения.

При этом люксовый бренд Hyundai Motor Group решил удивить публику позиционированием своего будущего флагмана. Корейцы называют GV90 не «роскошным», а «высококлассным», подчеркивая, что таким образом создают новый рыночный сегмент. К таким «высококлассным» транспортным средствам маркетологи Hyundai относят Land Rover Range Rover, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan. Предполагается, что GV90 будет им подстать и составит конкуренцию.

Действуя в духе самопровозглошенной «высококлассности», корейцы уже объявили, что через несколько месяцев после рыночного дебюта GV90 выпустят дополнительную ограниченную спецсерию модели в количестве не более нескольких сотен единиц. «Косить» под Rolls-Royce — так уж по полной программе!

О технической начинке Genesis GV90 известно, что в его конструкции использована новейшая платформа Hyundai — eM. Внедрение этой технологической концепции в производство запланировано на 2025 год. Массовое производство Genesis GV90 планируется начать в Южной Корее в феврале 2026 года, а мировая премьера модели состоится до конца 2025 года.