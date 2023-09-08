Когда универсалы LADA Vesta вернутся на конвейер

По информации источника, называющего себя во «ВКонтакте» «Нетипичный АВТОВАЗ», к производству пятидверных «Вест» предприятие приступит только в ноябре. Речь идет о возобновлении производства моделей Vesta SW и Vesta SW Cross. Напомним, что когда сборку LADA Vesta передислоцировали из Ижевска в Тольятти, пятидверные кузова изредка мелькали на сборочной линии в крайне небольшом количестве. У инсайдеров нет сведений о том, что эти машины отправлялись в продажу. Единственная рабочая версия — их использовали для отладки производственных процессов.

В то же время нет однозначной информации и о том, с чем связана задержка запуска производства универсалов Vesta. Как версия — нехватка комплектующих. И все же в ноябре, когда пятидверные кузова вернутся на конвейер, от АВТОВАЗа ждут запуска стандартной версии Vesta SW и ее «пакетной» модификации Vesta SW Cross.

Как там оно будет на самом деле, остается гадать, но на официальном сайте LADA еще с весны застряли прайс-листы обоих «сараев», якобы предлагающихся в единственной версии Comfort с 90-сильным мотором и МКП. По ним цена Vesta SW — от 1 329 900 рублей, тогда как за Vesta SW Cross нужно отдать от 1 511 900 рублей. К ноябрю эти цены с большой долей вероятности не сохранятся. Источник не исключает, что универсалы Vesta уже на старте производства в ноябре будут оснащаться российскими блоками системы ESP от компании «Итэлма».