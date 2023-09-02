Бензин стремительно дорожает, АВТОВАЗ расширяет линейку, а власти разоряют водителей: итоги недели

В России стартовали продажи посвежевшего Chery Tiggo 8 Pro Max. Опознать его можно по иной радиаторной решетке, а также видоизмененной задней оптике. Внутри — изогнутые экраны мультимейдийки и приборки, проекционный дисплей, система кругового обзора на 540 градусов, массаж кресла переднего пассажира. Силовые агрегаты прежние, а вот цена ощутимо выросла.

К слову о росте цен. Ничуть не радостные вести на этой неделе принесли итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В понедельник 95-й бензин установил новый рекорд оптовых прайсов: 72 821 рубль за тонну — подорожание сразу на 0,5%. Подросли в цене и другие виды топлива — 92-й бензин и дизель.

Наконец, правительство не поддержало законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы членом Совета Федерации Андреем Кутеповым. Он предлагал снижать цены на полисы ОСАГО для машин с высокой степенью локализации.

А подробнее обо всех главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.