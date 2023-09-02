Бензин стремительно дорожает, АВТОВАЗ расширяет линейку, а власти разоряют водителей: итоги недели

Фото: globallookpress.com
Чем запомнится последняя неделя лета? В Тольятти наладили выпуск LADA Granta в «горячей» модификации Sport, в Казани приступили к разработке системы полного привода для грузовичка Sollers Atlant, а в Москве презентовали обновленный Chery Tiggo 8 Pro Max. Не обошлось и без новостей социальных: бензин и автомобильные шины дорожают. А власти не хотят давать скидки на ОСАГО тем, кто владеет машинами отечественного производства. Подробнее о главных событиях минувших дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

И начнем по традиции с АВТОВАЗа. В Тольятти стартовало производство новой, а-ля спортивной модификации «Гранты». Она отличается от обычной не только 16-дюймовыми колесами, дополнительными аэродинамическими элементами и иными креслами, но и мотором. Под капотом Granta Sport прописался двигатель на 1,6 литра, форсированный до 122 сил.

Налаживаются дела и у другого российского автопроизводителя — Sollers. Он открыл в Казани собственный центр инжиниринга. Предполагается, что там будут решать самые разные задачи — в том числе по проектированию узлов и агрегатов для автомобилей. И одним из первых проектов станет полноприводная трансмиссия для коммерческого фургона Atlant.

В России стартовали продажи посвежевшего Chery Tiggo 8 Pro Max. Опознать его можно по иной радиаторной решетке, а также видоизмененной задней оптике. Внутри — изогнутые экраны мультимейдийки и приборки, проекционный дисплей, система кругового обзора на 540 градусов, массаж кресла переднего пассажира. Силовые агрегаты прежние, а вот цена ощутимо выросла.

К слову о росте цен. Ничуть не радостные вести на этой неделе принесли итоги торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В понедельник 95-й бензин установил новый рекорд оптовых прайсов: 72 821 рубль за тонну — подорожание сразу на 0,5%. Подросли в цене и другие виды топлива — 92-й бензин и дизель.

Наконец, правительство не поддержало законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы членом Совета Федерации Андреем Кутеповым. Он предлагал снижать цены на полисы ОСАГО для машин с высокой степенью локализации.

А подробнее обо всех главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.

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2 сентября 2023
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