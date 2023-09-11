Sollers перезапускает площадку, где раньше собирали автомобили Isuzu

Как оказалось, компания «Соллерс» планирует перезапустить производство на бывших мощностях Isuzu (теперь площадка называется «Соллерс Комтранс») в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщила заместитель главы компании Зоя Каика. Она также добавила, что линейку автомобилей, которые встанут на конвейер, ульяновцы презентуют публике в декабре.

В подробности г-жа Каика вдаваться не стала, однако подчеркнула, что новые модели помогут производителю сохранить рыночную долю, принадлежащую ранее японцам. А последние, напомним, предлагали россиянам не только коммерческие грузовики, но и пассажирские внедорожники: рамного «проходимца» MU-X и пикап D-Max. Наиболее вероятно, что их места займут очередные «китайцы».

Кстати сказать, в обозримом будущем, вероятно, перезапустится и другой «замороженный» автозавод — Hyundai в Санкт-Петербурге. Подробнее о переходе этого предприятия к новому собственнику портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.