Sollers перезапускает площадку, где раньше собирали автомобили Isuzu

Фото: Isuzu
В июле этого года компания Isuzu вышла из совместного предприятия с Sollers, и с тех пор производственная площадка в Ульяновске полностью принадлежит отечественному автостроителю. Пока она находится в простое, но ее рестарт должен случиться уже до конца текущего года.
Кристина Извекова

Как оказалось, компания «Соллерс» планирует перезапустить производство на бывших мощностях Isuzu (теперь площадка называется «Соллерс Комтранс») в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщила заместитель главы компании Зоя Каика. Она также добавила, что линейку автомобилей, которые встанут на конвейер, ульяновцы презентуют публике в декабре.

В подробности г-жа Каика вдаваться не стала, однако подчеркнула, что новые модели помогут производителю сохранить рыночную долю, принадлежащую ранее японцам. А последние, напомним, предлагали россиянам не только коммерческие грузовики, но и пассажирские внедорожники: рамного «проходимца» MU-X и пикап D-Max. Наиболее вероятно, что их места займут очередные «китайцы».

Кстати сказать, в обозримом будущем, вероятно, перезапустится и другой «замороженный» автозавод — Hyundai в Санкт-Петербурге. Подробнее о переходе этого предприятия к новому собственнику портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.

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11 сентября 2023
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