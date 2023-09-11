Россия наносит США ответный удар, заставляя пересаживаться на электромобили

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Пока многие охали по поводу американских санкций против российского «черного золота», перед США замаячила проблема из той же сферы, которую американцы сами же себе и создали. Нам будет интересно понаблюдать за тем, как они станут выпутываться из нее через несколько лет.
Максим Строкер

Все знают: США в прошлом году ввели против России санкции, чтобы наши экспортеры нефти и нефтепродуктов получали как можно меньше прибыли, а мировые цены на все это добро держались на низких уровнях. С такой бедой отечественные нефтяники постепенно справились. Но российский бюджет получает от «нефтянки» меньше чем раньше и жаждет повышения мировых цен. С этой целью наши власти совместно с Саудовской Аравией продлили добровольное сокращение добычи «черного золота». Арабы — на 1,3 млн. баррелей в день, а мы — на 300 000. Чтобы спровоцировать небольшой дефицит, который «взбодрит» прайсы.

Международный рынок немедленно отреагировал и котировки нефти пошли вверх: смесь Brent поднялась до 89,2 долларов за баррель, а американский сорт WTI — до 86,4 доллара за бочку. При этом спрос на углеводороды в мире падать пока не собирается. США на протяжении почти года сбивали спрос, распродавая свои стратегические резервы нефти и сейчас объем «кубышки» упал до минимального за последние 40 лет значения. Глубже запускать руку в этот «карман» уже нельзя. Так что нефть в мире продолжит дорожать. Уже сейчас такая динамика тянет за собой рост ценников на американских АЗС. В начале года литр бензина в США стоил в среднем 0,85 центов, а теперь 1,1 доллар.

Напомним, что ценник в 1,3 доллара летом прошлого года вызвал чуть ли не революцию в рядах американских автовладельцев. Тогда многие из них задумались о пересадке на электромобиль ради экономии средств. Судя по всему, к этой мысли станет приходить все больше жителей США.

фото Ford

Американский автопром собирается удовлетворить электромобильные чаяния соотечественников: на территории североамериканского континента уже возводят десяток заводов по производству батарей для «электричек». Через пару лет начнется их по-настоящему массовый выпуск. Тогда-то и случится самое интересное. Умные люди в США понимают: бум электротранспорта потребует массового строительства зарядных станций.

Крупная электрозаправка, расположенная в бойком месте, станет «жрать» энергию как небольшой сталелитейный завод. Применяемые сейчас в США на электросетях трансформаторы и линии передач не смогут обеспечить поставку таких мощностей. Потребуются миллиардные инвестиции в модернизацию и создание инфраструктуры буквально по всей стране. Но об этом там сейчас вообще мало кто даже задумывается.

Лет через пять, когда электромобилей в США появится по-настоящему много, «жареный петух» клюнет всех. Но будет поздно: реконструкция сетей — дело долгое и затратное. Став дефицитным, электричество для «зеленого» транспорта сильно подорожает. Вслед за ним взлетят цены и на энергию для домовладений. В итоге выяснится, что электромобиль — не такая уж и выгодная штука, народ начнет потихоньку отказываться от них в пользу старых-добрых машин с ДВС

Так что авторынок и энергетику США ждут головокружительные «качели». Но не сразу. И что особенно радует, приведет к этому совершенно рутинная деятельность властей России и Саудовской Аравии.

АЗС, бензин, цены на топливо, электромобили, дизельное топливо
11 сентября 2023
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