Россия наносит США ответный удар, заставляя пересаживаться на электромобили

Все знают: США в прошлом году ввели против России санкции, чтобы наши экспортеры нефти и нефтепродуктов получали как можно меньше прибыли, а мировые цены на все это добро держались на низких уровнях. С такой бедой отечественные нефтяники постепенно справились. Но российский бюджет получает от «нефтянки» меньше чем раньше и жаждет повышения мировых цен. С этой целью наши власти совместно с Саудовской Аравией продлили добровольное сокращение добычи «черного золота». Арабы — на 1,3 млн. баррелей в день, а мы — на 300 000. Чтобы спровоцировать небольшой дефицит, который «взбодрит» прайсы.

Международный рынок немедленно отреагировал и котировки нефти пошли вверх: смесь Brent поднялась до 89,2 долларов за баррель, а американский сорт WTI — до 86,4 доллара за бочку. При этом спрос на углеводороды в мире падать пока не собирается. США на протяжении почти года сбивали спрос, распродавая свои стратегические резервы нефти и сейчас объем «кубышки» упал до минимального за последние 40 лет значения. Глубже запускать руку в этот «карман» уже нельзя. Так что нефть в мире продолжит дорожать. Уже сейчас такая динамика тянет за собой рост ценников на американских АЗС. В начале года литр бензина в США стоил в среднем 0,85 центов, а теперь 1,1 доллар.

Напомним, что ценник в 1,3 доллара летом прошлого года вызвал чуть ли не революцию в рядах американских автовладельцев. Тогда многие из них задумались о пересадке на электромобиль ради экономии средств. Судя по всему, к этой мысли станет приходить все больше жителей США.