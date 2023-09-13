Совершенно новый большой флагманский кроссовер Chery попал в объектив фотошпионов

Будущий кроссовер от Chery с кодовым названием Т28, чья премьера ожидается в апреле будущего года, замечен во время дорожных испытаний. По фотографиям видно, что он заметно крупнее Tiggo 9: колесная база — порядка трех метров, а длина кузова — около пяти! Машина сильно «укутана» в маскировочную пленку. Однако даже так видно, что в ее экстерьере присутствует много черт, позаимствованных у Tiggo 9: профиль передней части, вертикальная решетка радиатора и прочее. Однако есть и явные новации — в оформлении крыльев и дверей, например.

Китайские источники предполагают, что новинка базируется на шасси семейства T2X — фирменной «тележке» Chery для средних и больших кроссоверов с ДВС и гибридными силовыми агрегатами. Когда Т28 под каким-либо именем появится на рынке, он предложит потребителю оба типа силовых установок. В первом случае автомобиль будет приводить в движение 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 261 л. с. в паре либо с семиступенчатым «роботом», либо с восьмидиапазонным «автоматом».

Версия PHEV получит аналогичного объема ДВС в комплекте с электромотором пока неизвестной производительности и трехступенчатую коробку передач DHT.