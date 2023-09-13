А мы проездом: почему Россия не нужна китайскому автопрому

Сто с небольшим лет назад великий философ Николай Бердяев писал: «Русский народ — великий, но грешный народ, полный слабости и соблазнов. И ожидание социального чуда есть одна из слабостей русского народа, один из самых больших его соблазнов». Если бы автору оригинальной концепции «Нового Средневековья» посчастливилось дожить до наших дней (для нас, кстати, при нашем нынешнем безрыбье это тоже было бы счастьем), то он бы понял, что ожидание чуда присутствует у русского народа не только в социальной сфере. Например, мы «хотим странного» также и в автомобилестроении, вследствие чего с готовностью ведемся на любые соблазны.

Не сотвори себе кумира

Казалось бы, постоянно натыкаясь на грабли, пора было уже нащупать безопасную тропинку и начать углубленно заниматься взращиванием отечественной отрасли на отечественной почве. Но нет. В начале 90-х нам доходчиво объяснили, что не с нашим рылом самостоятельно производить автомобили. Мы столь свято в это поверили, что начали обращать свои взоры во все стороны, откуда, как нам казалось, могло прийти чудо.

Но если для наших предков источником счастья являлся Господь, то нас привлекали более земные дарители блага. Америка, Европа, Япония, Корея — все они побывали тут и исчезли в одночасье, не оставив после себя никаких значимых материальных следов в российском автопроме. Однако пережитые разочарования не пошли нам во благо.