А мы проездом: почему Россия не нужна китайскому автопрому

Сто с небольшим лет назад великий философ Николай Бердяев писал: «Русский народ — великий, но грешный народ, полный слабости и соблазнов. И ожидание социального чуда есть одна из слабостей русского народа, один из самых больших его соблазнов». Если бы автору оригинальной концепции «Нового Средневековья» посчастливилось дожить до наших дней (для нас, кстати, при нашем нынешнем безрыбье это тоже было бы счастьем), то он бы понял, что ожидание чуда присутствует у русского народа не только в социальной сфере. Например, мы «хотим странного» также и в автомобилестроении, вследствие чего с готовностью ведемся на любые соблазны.
Не сотвори себе кумира
Казалось бы, постоянно натыкаясь на грабли, пора было уже нащупать безопасную тропинку и начать углубленно заниматься взращиванием отечественной отрасли на отечественной почве. Но нет. В начале 90-х нам доходчиво объяснили, что не с нашим рылом самостоятельно производить автомобили. Мы столь свято в это поверили, что начали обращать свои взоры во все стороны, откуда, как нам казалось, могло прийти чудо.
Но если для наших предков источником счастья являлся Господь, то нас привлекали более земные дарители блага. Америка, Европа, Япония, Корея — все они побывали тут и исчезли в одночасье, не оставив после себя никаких значимых материальных следов в российском автопроме. Однако пережитые разочарования не пошли нам во благо.
Вместо того, чтобы почесать ушибленные места и взяться за ум, мы нашли себе нового кумира — китайский автопром. И стали верить в него — истово, как и полагается неофитам новой религии. Хотя изначально было понятно, что ловить тут нечего. В отличие от наших чиновников, жаждавших лишь оседлать финансовые потоки, китайские государственные деятели ставили иную задачу — через привлечение в страну зарубежных инвестиций и передовых технологий создать и укрепить независимый отечественный автопром. И, как мы сейчас имеем удовольствие наблюдать, у них это получилось.
С мыслями о вторичных санкциях
Благотворительность (куда можно отнести и строительство на чужих землях всяких там заводов) не входит в планы китайских друзей. Их можно разве что завлечь несомненными финансовыми выгодами, но это, в свою очередь, не входит в планы наших «экономистов». Помимо этого, китайцы только декларируют свое неприятие внешнего давления, но им весьма неуютно от мысли о возможном применении США в полную силу вторичных санкций. Так что с заходом в Россию всерьез они не торопятся.
Портал «АвтоВзгляд» писал недавно, что монстры китайского автопрома скромно курят в сторонке, а внедряется в отечественную промышленную среду пока только наглая мелочевка из Поднебесной. Впрочем, она тоже не видит для себя в России никаких перспектив помимо простейшей отверточной сборки и в массе своей снисходительно игнорирует все требования наших госорганов о повышении локализации.
На случай шухера
А намедни, 11 сентября, из далекого Владивостока пришло еще одно подтверждение сделанного экспертами нашего портала очевидного вывода. На Восточном экономическом форуме президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил о китайских автопроизводителях следующее: «На сегодняшний день они не хотят заключать долгосрочные договоры дилерские, они заключают договоры буквально на год, были даже договоры на три месяца».
Другими словами, даже те компании, что занимаются исключительно голым экспортом, весьма осторожничают. В случае шухера они готовы моментально свернуть сотрудничество с российскими контрагентами и свалить домой, не понеся при этом никакого финансового ущерба.