Great Wall сертифицировал в России компактный хетчбэк Ora Good Cat

Повышение ставок утильсбора на автомобили с ДВС предрекло тотальный перекос в сторону импорта «зеленых» машин. Вслед за серыми поставщиками «поднажать на электричество» решили официальные дистрибьюторы: так, и Great Wall, представляющий в России в том числе Haval и Tank, получил Одобрение типа транспортного средства на Ora Good Cat, «экологически чистый» хетч, продающийся в Китае под отдельным брендом. Об этом сообщил telegram-канал «Автопоток».

В управленцы Ora, судя по неофициально презентованным на данный момент в России машинам, затесались представители двух партий: поклонники Volkswagen и котолюбы. Первые придумали дизайн, а вторые — названия моделей: Black cat, Ballet Cat и далее по списку.

Нам достался Good Cat: пятидверка с «поршеобразным» внешним видом, электродвигателем мощностью 126 кВт или 171 л. с., передним приводом и дальностью хода на одной зарядке в 401 км. Стоимость машины, привезенной по параллельному импорту, варьируется от 2 870 000 до 3 300 000 рублей. Информации о начале официальных поставок и ценах пока нет.