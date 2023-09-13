7 самых громких автоновинок осени для российского рынка

Рассказывать об электрифицированных моделях премиального бренда Voyah, обновивших кроссовер Free и минивэн Dream русскоязычным программным обеспечением, как и упоминать про авто, завезенные в страну по каналам «серого» импорта, мы с вашего позволения не будем. Пожалуй, лучше расскажем о более массовых машинах, доступных для покупки в официальном порядке, с гарантией и постпродажным обслуживанием.

OMODA S5 GT

Как не трудно догадаться, повышенную активность вновь проявили китайцы. К примеру, марка Omoda, принадлежащая концерну Chery, представила новое виденье седана S5, получившего приставочку GT. Правда, на разгоряченный характер авто рассчитывать, увы, не приходится. В моторном отсеке прописался движок о 150 «скакунах», а среди прочих отличий свежей версии можно отметить наличие оранжевых элементов декора, головное устройство от кроссовера Omoda C5, иной дизайн решетки радиатора и селектора КП. Впрочем, как говорится, и на этом спасибо.