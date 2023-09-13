7 самых громких автоновинок осени для российского рынка

Рассказывать об электрифицированных моделях премиального бренда Voyah, обновивших кроссовер Free и минивэн Dream русскоязычным программным обеспечением, как и упоминать про авто, завезенные в страну по каналам «серого» импорта, мы с вашего позволения не будем. Пожалуй, лучше расскажем о более массовых машинах, доступных для покупки в официальном порядке, с гарантией и постпродажным обслуживанием.
OMODA S5 GT
Как не трудно догадаться, повышенную активность вновь проявили китайцы. К примеру, марка Omoda, принадлежащая концерну Chery, представила новое виденье седана S5, получившего приставочку GT. Правда, на разгоряченный характер авто рассчитывать, увы, не приходится. В моторном отсеке прописался движок о 150 «скакунах», а среди прочих отличий свежей версии можно отметить наличие оранжевых элементов декора, головное устройство от кроссовера Omoda C5, иной дизайн решетки радиатора и селектора КП. Впрочем, как говорится, и на этом спасибо.
JAECOO J7
Еще один бренд, имеющий непосредственное отношение к Chery, с диковинным именем Jaecoo презентовал первый кроссовер в своей продуктовой линейке. Им оказался неслабо нафаршированный SUV с модельным индексом 7. Из любопытного — неброский лаконичный дизайн, который оценят поклонники всего демократичного, бодрый турбированный мотор на 186 сил и полный привод, позволяющий выбирать водителю из семи различных режимов движения. Неплохо, но главное помнить: чем дальше в лес, тем дольше идти за трактором.
CHANGAN LAMORE И CS75
Не менее китайская марка Changan тоже засыпала нас своим свежачком. В частности, седаном Lamore, играющим в сегменте D, где раньше бал правили Toyota Camry и Kia K5, а также кроссовером CS75 Plus, который сменил поколение, став умнее и краше. Первый комплектуется «турбо» мощностью 166 л. с., а второй — таким же наддувным агрегатом на 178 «лошадей». Можно кататься наперегонки.
JETOUR X70 PLUS
Впрочем, куда хуже дела с динамикой у нового кроссовера Jetour X70 Plus, располагающего табуном из 150 «коней», погоняемых «роботом». Зато в арсенале модели найдется куча электронных помощников, обещающих облегчить жизнь водителя в попытках преодолеть очередное препятствие на бездорожье. По крайней мере, на словах. А как оно будет на деле — будем посмотреть.
Dongfeng DF6 и Aeolus Shine Max
«Поднебесная» компания Dongfeng, перешедшая под крыло отечественного «Моторинвеста», также представила две новинки. В их числе седан бизнес-класса Aeolus Shine Max и пикап DF6. Говоря о последнем, отметим, что 163-сильный дизельный внедорожник заметно повеселел внешне и преобразился внутри. Седан же, играющий роль комфортабельного офиса на колесах, еще и некисло нашпигован. Правда, до люкса ему так же, как АВТОВАЗу до Китая раком. Впрочем, это отнюдь не отнимает у фирмы право на такое позиционирование. И190 сил — в помощь.