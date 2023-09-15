Включили заднюю: Минпромторг меняет правила параллельного импорта

Параллельный импорт позволил закрыть многие вопросы, которые оказались в подвешенном состоянии после февраля 2022. Исход некоторых брендов, связанный с прекращением поставок новых автомобилей и запчастей, а так же отказом от гарантийных обязательств, привел к тому, что необходимое завозилось в обход. Авторские права и роялти, естественно, никто не соблюдал. Однако иностранные предприятия, сведя балансы и осознав истинные размеры своих потерь, решили, видимо, восстанавливать ранее разорванные связи.

В связи с чем Минпромторг считает, что с 1 октября в структуру параллельного импорта могут быть внесены изменения. Конкретно — запрет на «серый ввоз» машин тех брендов, которые не прекратили поставок в Россию если не машин, то хотя бы запчастей. И теперь сохранившие какие-либо отношения с российским рынком торговые марки отныне будут иметь право перекрыть альтернативный ввоз, который в значительной степени интереснее по цене, чем официальный.

Сделано это, похоже, исключительно ради китайских брендов, продающих свои машины в России дороже, чем частники. А может быть, это сигнал для японских, корейских, европейских и американских производителей. Но об этом мы узнаем, когда будет опубликован новый список товаров, допустимых к завозу в РФ по параллельному импорту.