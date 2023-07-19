Заокеанские СМИ начали публиковать «инсайды» о том, что американские государственные органы готовятся ввести некий набор экономических мер в отношении Киргизии. Через которую в Россию в последнее время активно завозятся всякие подсанкционные товары.

— Киргизия хотя и небольшое по сравнению с другими странами государство, но является наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций, — цитирует газета The Washington Post слова некоего чиновника администрации старика Байдена.

Американцы уверены, что через киргизскую территорию в Россию широким потоком идут товары двойного назначения: дроны, «чувствительная» электроника, полупроводники и прочее из КНР и Южной Кореи. Судя по всему, в самое ближайшее время янки «выкатят» властям и банкирам Киргизии кучу претензий и пригрозят «отрубить» их финансовую систему от долларового мира. Что приведет эту среднеазиатскую страну как минимум к жесткому коллапсу экономики. Понятное дело, что киргизы, поддерживая тесные связи с Россией, на такой сценарий не подписывались. А потому быстренько выполнят все требования США.