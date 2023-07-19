США пытаются полностью перекрыть параллельный автоимпорт «корейцев» и «японцев» в Россию

Заокеанские СМИ начали публиковать «инсайды» о том, что американские государственные органы готовятся ввести некий набор экономических мер в отношении Киргизии. Через которую в Россию в последнее время активно завозятся всякие подсанкционные товары.
— Киргизия хотя и небольшое по сравнению с другими странами государство, но является наглядным примером того, как все факторы одновременно играют роль в создании неприемлемо благоприятной среды для уклонения от санкций, — цитирует газета The Washington Post слова некоего чиновника администрации старика Байдена.
Американцы уверены, что через киргизскую территорию в Россию широким потоком идут товары двойного назначения: дроны, «чувствительная» электроника, полупроводники и прочее из КНР и Южной Кореи. Судя по всему, в самое ближайшее время янки «выкатят» властям и банкирам Киргизии кучу претензий и пригрозят «отрубить» их финансовую систему от долларового мира. Что приведет эту среднеазиатскую страну как минимум к жесткому коллапсу экономики. Понятное дело, что киргизы, поддерживая тесные связи с Россией, на такой сценарий не подписывались. А потому быстренько выполнят все требования США.
Нечто подобное мы уже проходили уже со страной-участником Таможенного союза Казахстаном. Как только последнему погрозили пальчиком с американского континента, тамошние банки моментально включили режим усиленного «комплаенса» в отношении всех операций с Россией.
Под эту «гребенку» попали не только экспортеры-импортеры «подсанкционки», но и вообще все российские компании что-то там возившие через республику. Казахи на всякий случай стали тормозить расчеты и тем, кто поставлял автомобили на российский рынок. Те оперативно переориентировались на Киргизию. Но теперь очередь дошла и до этого канала поставок и расчетов.
Скоро и он прикроется, лишив российский авторынок изрядного «куска». Нюанс ситуации еще и в том, что японцы собираются запретить поставки в РФ любых своих ТС, кроме оснащенных ДВС объемом менее 1,9 литра. Как новые, так и подержанные. И транзит через Киргизию считался одним из перспективных путей обхода этого запрета. Так что российским любителям правого руля, похоже, и правда следует готовиться к пересадке на LADA и УАЗ. Из-за происков американского госдепа.