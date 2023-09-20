Volkswagen представил публике новое поколение кроссовера Tiguan

В плане дизайна VW Tiguan будет напоминать электромобили линейки ID. Во всяком случае, спереди. У него новые стреловидные фары со светодиодной оптикой, световая полоса, соединяющая их вместе, и крошечная верхняя решетка радиатора. Большая часть воздуха будет поступать в двигатель кроссовера через второй «гриль», расположенный ниже. На корме кузова появился стоп-сигнал, протянувшийся от одного заднего фонаря к другому. Надпись Tiguan перенесена под номерной знак, а значок 4Motion на автомобилях, оснащенных системой полного привода, располагается правее.

Tiguan 2024-го модельного года обзавелся новой информационно-развлекательной системой с планшетом диаметром до 15 дюймов (в топовых комплектациях), подросшей в размерах цифровой приборной панелью с антибликовым покрытием и новым проекционным дисплеем. Рычаг переключения режимов трансмиссии расположился на месте правого подрулевого переключателя. На центральном тоннеле обосновалась универсальная шайба-регулятор управления опциями кроссовера, имеющая собственный миниатюрный дисплейчик.

Volkswagen пока не раскрывает данные о силовых агрегатах своей новинки. Однако известно, что новый Tiguan построен на платформе MQB Evo, которая лежит в основе многих моделей Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, а также Ford Tourneo Connect. Это означает, что кроссовер с большой долей вероятности получит бензиновые, дизельные и разного типа гибридные установки. Представители VW обещают подробно рассказать о них позднее.