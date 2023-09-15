Смартфон на стероидах: тест-драйв кроссовера Jetour Dashing

Со стороны автомобиль смотрится где-то даже залихватски. На «лице» машины мы видим множество «ступенек» радиаторной решетки, «двухэтажные» блокфары, щелочки ходовых огней, поднятые под самый капот. Отчетливо улавливаются «вайбы» Lamborghini Urus. Сзади стилистические отсылы к итальянскому «кроссу» ощущаются еще ярче: и в конфигурации фонарей, и в форме дефлекторов заднего бампера. Дополнительный стоп-сигнал в крыше — как глаз Годзилы. Ну и «на закуску» — утапливающиеся заподлицо с поверхностью дверей ручки.
Прикольный дизайн. С претензией как на спорткаровскую крутизну, так и на некоторую оригинальность. К внешность машины предъявить какие-то претензии сможет лишь законченный зануда, для которого эталоном стиля остается нестареющий кубизм Mercedes G-класса.
Салон Dashing — рай гаджетомана. В самом прямом смысле. Китайцы тут всерьез взялись за экономию на физических кнопках. В привычном «агрегатном состоянии» остались лишь блок управления стеклоподъемниками, кнопка запуска двигателя, ручник и «аварийки». И все. Хотя нет: на рулевом колесе еще присутствует пара «трекпадов». Один из них отвечает за управление климат-контролем, другой — «музыкой». На них же, кстати, возложены функции настройки боковых зеркал. Левый «шарик» — левого, правый — правого.
Но чтобы активировать такой режим, надо сначала добраться в меню мультимедийной системы до раздела, посвященного видеокамерам кругового обзора. Странновато, но поскольку регулировать зеркала приходится крайне редко — да будет так.
Замечу, что для Jetour Dashing вообще больше подходят термины из мира гаджетов, нежели классические «автомобильные». Например потому, что центральное место в интерьере салона кроссовера занимает ноутбучного размера (диагональ 15,6 дюйма!) тач-скрин мульимедийной системы. Нужно отрегулировать направления потоков воздуха климатической установки? Тыкай пальчиком в этот экранище! Хочешь включить обогрев стекла, отключить систему стабилизации или изменить режим работы стеклоочистителей? Все там — в меню. С одной стороны — удобно. Но пользоваться на ходу иной раз сложно. Хотя привыкнуть можно.
Как привыкаешь и не задумываясь пользуешься правым подрулевым рычагом, отвечающим за переключение режимов работы роботизированной КП. Тут это дело организовано по-мерседесовски. Из-за чего левый подрулевой рычаг, точь в точь как у немецких автомобилей с трехлучевой звездой на капоте, оказался перегружен функциями.
Зато приборная доска Jetour Dashing порадует любителей «олдскула». Тех, кого раздражает необъятные размеры и яркие цвета мониторов приборных панелей большинства современных авто.
У Dashing он небольшой, монохромный и с оптимальным объемом отражаемой информации: цифирь текущей скорости, запас топлива, температура мотора, одометр, значки ручника, открытых дверей, режим работы КП и фар… Все что нужно видеть водителю тут есть. И при этом — никаких посторонних «мультиков»!
Кресла в машине — под стать спортивному внешнему виду. И в смысле дизайна, и по степени реальной поддержки пятой точки и спины. Ощущаются достаточно плотно, но без навязчивости настоящих спортивных «ковшей».
Сзади пара взрослых усаживается без каких-либо проблем для своих коленей, а в багажник при этом помещается изрядное количество поклажи — на случай, если Dashing заинтересует кого-то с точки зрения дачно-семейных задач. Вот чего я бы еще добавил в оснащение модели, так это лепестки подрулевых переключателей передач КП. Раз у нас в повестке спортивность, почему бы их и не установить? Например, в явно семейном Jetour X90 plus они есть, хотя пользоваться ими даже не тянет. А для заводного Dashing «лепесточки» явно напрашиваются.
Заговорив о ходовых качествах героя нашего рассказа, отметим, что его внешности лучше всего соответствует единственная комплектация — та, что с 190-сильным 1,6-литровым мотором под капотом и 7-ступенчатым «роботом».
Дилеры марки в России предлагают также вариант с полуторалитровым двигателем мощностью 147 л. с. и шестиступенчатыми либо «механикой», либо «роботом». Но в этих случаях, как нам кажется, производительности мотора будет маловато для гармонии с боевитой внешностью модели. Ну а с табунчиком в 190 «лошадок» Dashing позволяет и пошустрить на дороге. Достаточно сказать, что при старте с места в режиме «газ в пол» даже на сухом асфальте переднеприводный кроссовер легко и бодро визжит прокручивающимися покрышками.
Китайцы явно старались наделить модель спортивным нравом. Видимо благодаря этому, ее подвеска получилась подчеркнуто жесткой. Она не дает машине сильно крениться в поворотах, «кросс» довольно адекватно рулится. Впечатление отчасти портит почти полное отсутствие обратной связи на руле. Приноровиться к управлению автомобилем можно, если смириться с представлением, что у вас в руках что-то вроде джойстика для игры в гоночный симулятор. У рулевого колеса тут, кстати, и размер, и форма (с уплощениями в верхней и нижней частях) вполне «компьютерные». Что неплохо укладывается в идеологию «машины-гаджета с большим тач-скрином».
При этом «кормить» ее можно вполне обычным АИ−92. Да и средний расход топлива на уровне 10—11 литров на 100 км не выбивается из колеи представлений о классическом авто. Жаль только, что самый приятный вариант Jetour Dashing, — с мощным движком и многоступенчатым «роботом» — представлен лишь в топовой версии за 3 млн. рублей. Все остальные комплектации, включая самую доступную с «механикой» за 2,3 млн., подразумевают 147-сильный мотор.