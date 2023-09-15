Смартфон на стероидах: тест-драйв кроссовера Jetour Dashing

Со стороны автомобиль смотрится где-то даже залихватски. На «лице» машины мы видим множество «ступенек» радиаторной решетки, «двухэтажные» блокфары, щелочки ходовых огней, поднятые под самый капот. Отчетливо улавливаются «вайбы» Lamborghini Urus. Сзади стилистические отсылы к итальянскому «кроссу» ощущаются еще ярче: и в конфигурации фонарей, и в форме дефлекторов заднего бампера. Дополнительный стоп-сигнал в крыше — как глаз Годзилы. Ну и «на закуску» — утапливающиеся заподлицо с поверхностью дверей ручки.

Прикольный дизайн. С претензией как на спорткаровскую крутизну, так и на некоторую оригинальность. К внешность машины предъявить какие-то претензии сможет лишь законченный зануда, для которого эталоном стиля остается нестареющий кубизм Mercedes G-класса.

Салон Dashing — рай гаджетомана. В самом прямом смысле. Китайцы тут всерьез взялись за экономию на физических кнопках. В привычном «агрегатном состоянии» остались лишь блок управления стеклоподъемниками, кнопка запуска двигателя, ручник и «аварийки». И все. Хотя нет: на рулевом колесе еще присутствует пара «трекпадов». Один из них отвечает за управление климат-контролем, другой — «музыкой». На них же, кстати, возложены функции настройки боковых зеркал. Левый «шарик» — левого, правый — правого.