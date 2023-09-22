В столичных автосалонах появился новый китайский кроссовер Soueast DX8S

фото АвтоВзгляд
Поток неофициального импорта автомобилей из Китая продолжает выносить на российские берега все новые образчики автопрома Поднебесной. В автосалонах Москвы обнаружилась модель еще одного некрупного производителя из КНР.
Максим Строкер

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» обнаружил на стоянке одного из московских автосалонов экзотическую для российского рынка модель — Soueast DX8S. Ее выпускает небольшой китайский автобренд, находящийся в партнерских отношениях с Chery. В начале лета текущего года появилась информация о начале продаж DX8S в шоу-румах юга России. А теперь машина добралась и до столичного рынка.

DX8S — переднеприводный кроссовер с полуторалитровым 156-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатым «роботом». Его габариты — 4749х1900х1720 мм. Колесная база — 2745 мм. То есть он чуть крупнее Chery Tiggo 8 Pro. Даже в минимальной комплектации DX8S может похвастаться круиз-контролем, системой бесключевого доступа, светодиодными фарами, кожаным салоном, цифровой «приборкой» и 10-дюймовым центральным тачскрином.

Дилеры предлагают автомобиль по цене в 2,6 млн. рублей. Поскольку завозят его к нам неофициально, гарантийный срок модели не особо впечатляет — всего 1 год.

новинки рынка, новая модель, кроссоверы, китайские авто
22 сентября 2023
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