На то и напоролись: китайские электромобили унижают немецкий автопром

Совсем недавно канцлер Германии Олаф Шольц, по-пиратски отсвечивая повязкой на подбитом глазу, распинался на Мюнхенском автосалоне на тему проникновения китайских автопроизводителей на территорию Евросоюза.

– Конкуренция стимулирует бизнес. Это в интересах потребителей. Конкуренция должна нас подстегивать, а не пугать, — оптимистически излился он, ознакомившись с экспозицией китайских поставщиков «электричек» на IAA Mobility 2023 в Мюнхене.

– В 1980-х годах говорили, что японские машины заполонят рынок. Двадцать лет спустя также говорили об автомобилях, произведенных в Южной Корее, а теперь история повторяется с китайским электромобилями, — снисходительно добавил Шольц.

И сел в лужу. Поскольку спустя неделю глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически выставила Шольца в идиотском свете.

— Комиссия начинает антисубсидийное расследование в отношении электромобилей, поставляемых из Китая. На европейском рынке наблюдается наплыв дешевых электромобилей из КНР, — заявила она на пленарной сессии Европарламента.

По ее словам, дешевизна китайских «электричек» в Европе якобы обусловлена дотациям со стороны властей Поднебесной их производителям. Мол, это «деформирует» европейский рынок и приводит к недобросовестной конкуренции.