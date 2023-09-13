На то и напоролись: китайские электромобили унижают немецкий автопром

Совсем недавно канцлер Германии Олаф Шольц, по-пиратски отсвечивая повязкой на подбитом глазу, распинался на Мюнхенском автосалоне на тему проникновения китайских автопроизводителей на территорию Евросоюза.
– Конкуренция стимулирует бизнес. Это в интересах потребителей. Конкуренция должна нас подстегивать, а не пугать, — оптимистически излился он, ознакомившись с экспозицией китайских поставщиков «электричек» на IAA Mobility 2023 в Мюнхене.
– В 1980-х годах говорили, что японские машины заполонят рынок. Двадцать лет спустя также говорили об автомобилях, произведенных в Южной Корее, а теперь история повторяется с китайским электромобилями, — снисходительно добавил Шольц.
И сел в лужу. Поскольку спустя неделю глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически выставила Шольца в идиотском свете.
— Комиссия начинает антисубсидийное расследование в отношении электромобилей, поставляемых из Китая. На европейском рынке наблюдается наплыв дешевых электромобилей из КНР, — заявила она на пленарной сессии Европарламента.
По ее словам, дешевизна китайских «электричек» в Европе якобы обусловлена дотациям со стороны властей Поднебесной их производителям. Мол, это «деформирует» европейский рынок и приводит к недобросовестной конкуренции.
В ответ на это хочется спросить: а вы как хотели? Пока европейцы усиленно закрывали свои атомные электростанции и расставляли по местным полям-горам-морям ветрогенераторы, китайцы развивали электротранспорт. Параллельно пришедшие к власти в странах Старого Света «зеленые» окончательно выкрутили руки своему автопрому, заставив его массово выпускать электрокары.
Вот тут-то китайцам «фишка и поперла»: они радостно ломанулись на тщательно взращиваемый, но при этом пустоватый европейский рынок электромобилей. Это в Европе пока еще только каждая восьмая проданная легковушка — электрическая. А в КНР — каждая четвертая при 30-миллионном авторынке. Лишь с начала 2023 года Китай экспортировал более 727 000 электрокаров. Преимущественно в США и ЕС.
При таких масштабах производства не нужны никакие госдотации, чтобы делать дешевые ТС любого вида. Уже только по одной этой причине антидемпинговые расследования ЕК, скорее всего, ни к чему не приведут. Сами же открыли свой европейский «электроящик Пандоры»! Придется теперь поскуливая наблюдать как азиатский электротранспорт душит «отечественного производителя» в Германии, Франции, Италии…
При этом выпуск собственных автомобилей с ДВС еврочиновники продолжают упорно добивать ужесточением экологических требований. Печалька для обитателей Старого Света еще и в том, что применить какие-либо серьезные заградительные меры в отношении доступа китайских «электричек» на собственные рынки у них возможностей нет. Ведь производство европейских «зеленых» ТС жестко зависит все от того же Китая.
В частности, от поставок китайских аккумуляторов, поскольку 63% мирового рынка «батареек» контролируют 10 компаний из КНР. С ними конкурируют лишь три южнокорейские поставщика и единственный японский. Все! К тому же выясняется, что и в электромобильных технологиях Европа зависит от Китая.
Эксперты говорят, что в эпоху бензиновых авто сотрудничество между транснациональными корпорациями и китайскими автопроизводителями шло по сценарию: технологии в обмен на огромный рынок Поднебесной. Теперь же иностранные компании вынуждены заключать промышленные союзы с партнерами из КНР, чтобы получить доступ к их технологиям в области электротранспорта. Свежайший пример из этой сферы — сделка между Volkswagen и Xpeng.
Кроме как унижением немецкого автопрома и «щелчком» по носу одноглазого канцлера Шольца такое не назовешь. За что «еврозелень» боролась, на то и напоролась.