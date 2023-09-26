LADA Niva Travel получит кожаный салон, а Granta — новые цвета кузова

Как сообщает группа «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на производственный план тольяттинского завода, интерьер внедорожника LADA Niva Travel впервые отделают экокожей. По данным инсайдеров, из нее будут выполнены обивка сидений и другие детали салона. Какие именно, пока не сообщается, но, скорее всего, в их числе окажутся двери, передняя панель или центральная консоль. Первые автомобили с кожзамом должны сойти с конвейера уже в ноябре 2023 года. Как от этого изменится стоимость внедорожника, тоже неизвестно.

Непонятно, будет ли искусственная кожа на креслах являться элементом комбинированной отделки или сиденья обтянут ей полностью. LADA Vesta Cross, к примеру, даже в комплектации Techno может похвастать только комбинированной отделкой тканью и двухцветной экокожей черного и коричневого цветов. Вариантов только с кожзамом в модельной линейке АВТОВАЗа пока нет.

Кроме того, инсайдеры раскрыли цвета, которые добавят в гамму LADA Granta. Палитру модели расширят за счет трех новых красок — это белая «Ледниковая» (код цвета 221), черная «Пантера» (672), а также металлизированная серебристая «Платина» (691).