Почему некоторые машины глохнут после заправки до полного бака

Неприятность, о которой пойдет речь, случается порой после заправки бензином. Происходит это следующим образом. Авто с полупустым баком приезжает на АЗС. Владелец решает, что закачать горючего «под горлышко» — отличная идея. И заливает топливо до уровня, когда пистолет начинает отщелкиваться, отключая подачу топлива. После окончания процедуры водитель пытается завести машину. Стартер крутит двигатель, мотор, что называется, «схватывает», пытается запуститься, но глохнет, пугая владельца.

Следующие попытки, как правило, сопровождаются нажатием педали газа и силовой агрегат с грехом пополам соглашается поработать. Но только пока нога водителя не отпускает акселератор. Через нескольких километров пути в таком режиме «глюк» исчезает — мотор перестает глохнуть и ведет себя дальше как ни в чем ни бывало. Замечено, что подобные казусы случаются преимущественно при достаточно жаркой погоде — 25ºС и выше.

Главные подозреваемые в описанной ситуации — адсорбер системы питания двигателя и клапан, соединяющий его с впускным коллектором. Напомним, что адсорбер наполнен активированным углем и связан трубкой с топливным баком. По ней в устройство попадают пары бензина и поглощаются «угольком», а не улетают в атмосферу. Когда мотор начинает работать, в его впускном тракте образуется область пониженного давления. Клапан адсорбера открывается и впитавшийся в активированный уголь бензин высасывается в цилиндры двигателя.