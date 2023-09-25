Почему некоторые машины глохнут после заправки до полного бака

Неприятность, о которой пойдет речь, случается порой после заправки бензином. Происходит это следующим образом. Авто с полупустым баком приезжает на АЗС. Владелец решает, что закачать горючего «под горлышко» — отличная идея. И заливает топливо до уровня, когда пистолет начинает отщелкиваться, отключая подачу топлива. После окончания процедуры водитель пытается завести машину. Стартер крутит двигатель, мотор, что называется, «схватывает», пытается запуститься, но глохнет, пугая владельца.
Следующие попытки, как правило, сопровождаются нажатием педали газа и силовой агрегат с грехом пополам соглашается поработать. Но только пока нога водителя не отпускает акселератор. Через нескольких километров пути в таком режиме «глюк» исчезает — мотор перестает глохнуть и ведет себя дальше как ни в чем ни бывало. Замечено, что подобные казусы случаются преимущественно при достаточно жаркой погоде — 25ºС и выше.
Главные подозреваемые в описанной ситуации — адсорбер системы питания двигателя и клапан, соединяющий его с впускным коллектором. Напомним, что адсорбер наполнен активированным углем и связан трубкой с топливным баком. По ней в устройство попадают пары бензина и поглощаются «угольком», а не улетают в атмосферу. Когда мотор начинает работать, в его впускном тракте образуется область пониженного давления. Клапан адсорбера открывается и впитавшийся в активированный уголь бензин высасывается в цилиндры двигателя.
Это в теории. На практике же может происходить следующее. Бензин на АЗС обычно хранится в подземных емкостях, отчего даже в сильнейшую жару не сильно нагревается. Затем прохладное топливо поднимают на поверхность и полностью заполняют им топливный бак, разогретый порой свыше 30ºС. И закрывают крышкой. Бензин начинает нагреваться до забортной температуры. Коэффициент теплового расширения у него — один из самых больших среди жидкостей — 0,00124. Это означает, что 40 литров топлива, нагреваясь, скажем, с 15ºС до 30−35ºС прибавляют в объеме около одного литра.
Процесс расширения идет в герметичном бензобаке. Куда деваться «лишнему» бензину, когда машину заправили «под горлышко»? Правильно — идти по трубопроводу, ведущему в адсорбер. Попутно выдавливая перед собой пары топлива. Водитель, расплатившись на кассе, включает зажигание. При этом открывается клапан и из адсорбера во впускной тракт, а затем и в цилиндры, врывается мощная струя паров топлива — помимо того, что впрыскивается туда по команде блока управления мотором. Чтобы сжечь эти объемы, мотору недостает воздуха и он глохнет.
Далее «рулевой», пытаясь завести авто, панически давит на педаль газа, в принудительном порядке сильно открывая воздушную заслонку. Тем самым обеспечивается поступление дополнительного кислорода и мотор кое-как работает. Через какое-то время в адсорбере иссякает запас «избыточного» бензина и машина начинает функционировать нормально.