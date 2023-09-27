Калужский завод Volvo возобновит работу до конца года

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о перспективах работы местного предприятия Volvo, которое уже сменило юрлицо с АО «Вольво Восток» на АО «Стоков Машинное Оборудование». «Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события», — подчеркнул чиновник.

«Я знаю, что уже в этом году планируется возобновление работы предприятия, на полную мощность оно должно выйти уже в следующем году», — сказал Шапша. По его словам, в ближайшее время состоится встреча руководства области с менеджментом завода. Губернатор также выразил надежду, что все заводы в регионе будут запущены без изменения профиля деятельности — видимо, речь идет о калужских площадках Volkswagen и «ПСМА Рус», где собирали Peugeot, Citroёn, Opel и Mitsubishi.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что компания Volvo ушла из России навсегда — сделка по передаче активов шведского автопроизводителя российским инвесторам не предусматривает опцион на обратный выкуп, поэтому весь локальный бизнес останется у российского покупателя.