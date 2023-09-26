Почему турбированные движки разоряют водителя круче, чем атмосферный 1,6-литровый мотор

Популярные автомобили сейчас оснащаются двумя типами моторов. Это облегченные малолитражные агрегаты с турбиной, а также атмосферные 1,6-литровые «четверки». Оба агрегата имеют свои достоинства и недостатками. Наиболее распространены в России 1,2-литровые и 1,4-литровые «дауны». Их можно встретить на моделях Audi, VW, SEAT и Skoda. Причем эти машины популярны на вторичном рынке и составляют конкуренцию питерским «корейцам» и калужским «немцам» с 1,6-литровыми атмосферниками. Они отлично ездят, но это совсем не значит, что у них скромный аппетит.

Для многих становится откровением, что малолитражные турбоагрегаты создавались вовсе не для того, чтобы экономить топливо. Главное их назначение — сокращение выбросов вредных веществ при сохранении высоких потребительских качеств. Причем, экологи настолько выкручивали инженерам руки, что тем приходилось усложнять конструкцию, занижать объемы камер сгорания и менять настройки, чтобы убрать лишние граммы вредных газов в выхлопе на определенных режимах работы.

Так появилась система «Старт-стоп», выключающая мотор, чтобы минусовать из общей картины выбросов небольшие превышения по оксидам азота на холостых. Турбина же понадобилась для увеличения отдачи на средних режимах. Ведь чем больше давление воздуха, тем лучше горит бензин, а значит больше энергии бьет в поршень. Однако эта же турбина при определенных условиях превращает машину в пожирателя углеводородов.