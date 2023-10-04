Дилеры УАЗ до сих пор не распродали «Патриот» с корейской трансмиссией

Как сообщает Quto со ссылкой на пресс-службу УАЗа, эксклюзивные «Патриоты» при желании можно найти в автосалонах. Лимитированная версия, выпущенная партией всего из 140 экземпляров, отличается коробкой передач и электроприводом «раздатки» южнокорейской марки Dymos, колесным стояночным тормозом вместо трансмиссионного, а также фронтальными подушками безопасности.

Лимитированные «Патриоты» снаружи можно отличить по боковым стеклам сероватого оттенка вместо зеленого, а внутри — по отсутствию рычага управления раздаточной коробкой на трансмиссионном тоннеле. Также в спецверсию под названием «Комфорт» входят парктроники, мультируль, круиз-контроль, подогревы рулевого колеса и заднего дивана. Автомобиль стоит 1 950 000 рублей — на 400 000 дороже базовой версии «Base Икар».