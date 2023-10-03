Зачем советские водители хранили в гараже «Кока-колу»

Допустим, вы решили в очередной раз сделать что-нибудь со своей «ласточкой». Приходите в гараж и приступаете к работе, думая, мол, сейчас за пару часов справлюсь, ничего сложного нет — всего несколько болтов открутить. А они и не откручиваются. И так и сяк — ну никак не получается. В голову приходят мысли об использовании любимой «болгарочки», но запасных болтов нет — а значит, и рисковать не стоит. Что же тогда делать?
Ситуация, как ни крути, сложная. Нужно включать смекалку и вспоминать дедовские методы. У советских водителей не было такого обилия инструментов и всевозможной автохимии, но ведь выходили же как-то из положения! Многие — с помощью ортофосфорной кислоты. Той самой, что содержится в качестве регулятора в «Кока-коле».
Конечно, в 80-х годах прошлого столетия, когда «Кока-кола» только начала появляться в СССР, она сильно отличалась от современной. К тому же у нее есть одно неприятное свойство: после «работы» с этим напитком и руки, и инструменты, и вообще все вокруг становится липким. Но этот «косяк» популярной газировке вполне можно простить — главное, что она действительно эффективна.
Что же именно нужно сделать? Вымачиваем в «Коле» тряпочку и наматываем ее на закисший крепеж. Ждем, пока ортофосфорная кислота разъест ржавчину и окислы, затем берем ключ и пробуем побороть намертво засевший болт еще разок. Не получилось? Повторяем процедуру от и до — вероятно, «химии» не хватило времени.
Если «Кока-колы» под рукой не окажется, можно воспользоваться лимонной кислотой. Она не только разъедает ржавчину, но и очищает болты от грязи, оставляя своеобразную защитную пленку на металле. Причем с последней задачей она справляется даже лучше, чем ортофосфорная.
Какое бы «подручное средство» вы ни выбрали, нужно помнить, что процесс будет небыстрым — специальная химия, конечно, значительно эффективнее. Но на безрыбье, как известно, и рак — рыба. Обломанные или сорванные болты в любом случае хуже. Так что имеет смысл запастись «Колой» или лимонной кислотой, выделив им место в гараже. Всякое ведь бывает.
А вообще, чтобы не попадать в подобные ситуации, регулярно проверяйте крепежи — следите за их состоянием. Ведь кроме автовладельца никто о его «ласточке» не позаботится.