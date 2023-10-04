Росстандарт может отозвать несколько моделей Hyundai и Kia

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило отзывную кампанию, под действие которой попали 3,3 миллиона автомобилей брендов Hyundai, Kia и Genesis. Как выяснилось, блок ABS в этих машинах потенциально подвержен утечке тормозной жидкости, что может вызвать короткое замыкание и возгорание. Проблема обнаружена у 13 моделей Hyundai и Genesis, а также у 10 моделей Kia.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта, в адрес официальных представителей Hyundai и Kia на территории России готовится «уведомление о несоответствии продукции требованиям технического регламента».

После его получения они обязаны провести проверку данной информации и предоставить результаты в Росстандарт. В случае подтверждения информации о риске возгорания должна быть разработана программа мероприятий, которую нужно будет согласовать с ведомством.