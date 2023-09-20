Почему у Hyundai и Kia самые отвратительные двигатели

Идеальных двигателей в принципе не бывает, и у каждого можно найти свои недочеты. Некоторым не хватает мощности, некоторым — крутящего момента. Одни постоянно требуют долива масла, другие жрут бензин как не в себя. Третьи абсолютно неремонтопригодны. Четвертые не имеют видимых недостатков, но зато стоят как чугунный мост. Поэтому теоретически для создания подобного рейтинга есть резоны, особенно если к его созданию привлечены эксперты, вооруженные объективной статистикой.

Мнения разобиженных

Но «Любитель дришпаков» подобными соображениями не заморачивался. Он предпочел собрать отзывы своих читателей и на их основании распределить места. «Мы спросили вас, какие автомобили, по вашему мнению, имеют самые плохие двигатели. Вы все любите жаловаться, поэтому неудивительно, что ответов было слишком много, чтобы учесть здесь их всех. Но вот 15 худших движков, предложенных вами, нашими любимыми комментаторами».

Таким образом, перед нами что-то вроде народного голосования. У нас тоже подобное свободное излияние накопившихся к автопроизводителям претензий частенько пытаются выдать за объективный анализ, проводят конкурсы, составляют рейтинги. Но Jalopnik вполне осознает некорректность полученных данных, ибо использует исключительно субъективные мнения разобиженных автовладельцев. И это его право — ради повышения посещаемости публиковать любые материалы. Вопрос к тем, кто на них ссылается, не указывая при этом, каким образом были получены приведенные результаты.