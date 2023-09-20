Почему у Hyundai и Kia самые отвратительные двигатели

Первоисточником всей суматохи действительно послужил некий автомобильный интернет-сайт из Северной Каролины со странным, совсем не американским на первый взгляд именем. Однако на сленге Jalopnik означает что-то вроде «Любитель дришпаков», и это более-менее коррелирует с тематической направленностью портала. Он представляет собой не самый авторитетный, но достаточно популярный ресурс — занимает 17 место среди американских автомобильных сайтов, а его аудитория лишь в три раза меньше, чем у знаменитого Car and Driver.
Повод для злорадства
Сильными аналитическими кадрами этот самый «Любитель дришпаков», естественно, не располагает, но тем не менее обнародует некий собственный рейтинг под названием «Автомобили с наихудшими, по вашему мнению, двигателями». Среди его 15 лидеров — естественно, в подавляющем большинстве американских — чудом оказались два знакомых нам агрегата: Volkswagen Jetta 2.0 на первой позиции и Hyundai Theta II — на 13-й.
Отечественные автоэксперты дружно проигнорировали вольфсбургский движок и всем скопом навалились на корейский. Уход немцев с российского рынка состоялся много месяцев назад, и горечь обиды, вероятно, уже сгладилась. А Hyundai начал формально отползать восвояси лишь недавно, поэтому и концентрация негативных эмоций на нем гораздо выше. Может быть, все совсем и не так, но выбор источника информации склоняет именно к этому выводу.
Идеальных не бывает
Да, оба двигателя семейства Theta II — объемом 2,0 и 2,4 л — не идеальны, однако и особых нареканий в России они не вызывали, хотя устанавливались на многие модели Hyundai и Kia. В их числе можно назвать Sonata, ix35, Tucson, Santa Fe, Optima, Sportage, Sorento, Stinger и Genesis G70. Из-за отсутствия гидрокомпенсаторов необходимо было периодически регулировать зазоры клапанов. Твердые частицы из катализаторов попадали в двигатель, от чего быстрее изнашивалась поршневая группа. Были и другие жалобы на несовершенство моторов, однако они не создавали критической массы.
Идеальных двигателей в принципе не бывает, и у каждого можно найти свои недочеты. Некоторым не хватает мощности, некоторым — крутящего момента. Одни постоянно требуют долива масла, другие жрут бензин как не в себя. Третьи абсолютно неремонтопригодны. Четвертые не имеют видимых недостатков, но зато стоят как чугунный мост. Поэтому теоретически для создания подобного рейтинга есть резоны, особенно если к его созданию привлечены эксперты, вооруженные объективной статистикой.
Мнения разобиженных
Но «Любитель дришпаков» подобными соображениями не заморачивался. Он предпочел собрать отзывы своих читателей и на их основании распределить места. «Мы спросили вас, какие автомобили, по вашему мнению, имеют самые плохие двигатели. Вы все любите жаловаться, поэтому неудивительно, что ответов было слишком много, чтобы учесть здесь их всех. Но вот 15 худших движков, предложенных вами, нашими любимыми комментаторами».
Таким образом, перед нами что-то вроде народного голосования. У нас тоже подобное свободное излияние накопившихся к автопроизводителям претензий частенько пытаются выдать за объективный анализ, проводят конкурсы, составляют рейтинги. Но Jalopnik вполне осознает некорректность полученных данных, ибо использует исключительно субъективные мнения разобиженных автовладельцев. И это его право — ради повышения посещаемости публиковать любые материалы. Вопрос к тем, кто на них ссылается, не указывая при этом, каким образом были получены приведенные результаты.