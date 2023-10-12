Китайская марка Ora выходит на российский рынок с ретрохетчбэком 03

Как сообщает пресс-служба концерна Great Wall, которому и принадлежит марка Ora, похожий на FIAT 500 или MINI Cooper китайский пятидверный хетчбэк 03 получит на выбор семь цветов кузова и опциональную контрастную крышу. «Спортивная» версия 03 GT сможет похвастать пятью оттенками, красно-черной отделкой интерьера и «панорамкой». В остальном модели идентичны — в списке оснащения заявлена светодиодная оптика и 18-дюймовые колеса.

Электромобиль Ora 03 построен на платформе L. E. M. O. N. и оборудован 171-сильной электрической силовой установкой, а запас хода на одной зарядке составляет 500 километров. Зарядить батарею с 30 до 80 процентов можно всего за полчаса, отмечает производитель. С места до 100 км/ч компактный хетчбэк разгоняется за 7,6 секунды, максимальная скорость составляет 150 км/ч. Стоимость модели обещают объявить ближе к запуску.