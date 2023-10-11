Китайские «полторашки», или О странностях «поднебесных» турбомоторов

Фото globallookpress.com
Об агрессивной экспансии китайских автостроителей на российский рынок сказано и написано уже немало, но то ли еще будет! По оценкам некоторых экспертов, в самом обозримом будущем доля машин made in China достигнет страшной отметки в 92%. Иными словами, отечественный автопром ничего этой атаке противопоставить не может, как и авто, ввезенные по схеме параллельного импорта. И это давно поняли наши сограждане, все активнее пересаживающие на «китайцев». При этом многие водители на голубом глазу утверждают, что изделия из КНР по своим характеристикам ничем уже не уступают аналогам от грандов мирового автопрома. Что, уверены эксперты портала «АвтоВзгляд», на самом деле не совсем так.
Портал «АвтоВзгляд»

И за примерами далеко ходить не надо. Вот, скажем, весьма симпатичный среднеразмерный кроссовер GAC GS5. Стильный, даже модный, с неплохой подвеской и трансмиссией. Но вот со своей турбированной бензиновой «полторашкой» — не едет. Нет, не от слова совсем: в городе вполне вменяемый автомобиль, но на трассе при обгонах-опережениях заставляет понервничать.

Так в чем же дело? Почему китайский автопром массово переходит на такие моторы, если говорить о массовом сегменте относительно недорогих авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания? Тем более что в его распоряжении на сегодняшний день — ведущие инженерные кадры, перекупленные по всему миру. Хотя на самом деле этому есть если не стопроцентное объяснение, то вполне логичное предположение.

Китайцы пережили «болезнь роста» и отказались в итоге не только от чистого «копипаста» популярных моделей грандов автостроения, но даже от ряда лицензионных схем. Да, они до сих пор используют те же, скажем, японские коробки передач, но практически полностью перешли на свои — родные — силовые агрегаты. При этом во главу угла ставят совсем не европейские, японские и корейские ценности моторостроения..

Впрочем, более подробно о китайских моторах, подвесках и трансмиссиях вообще и о моделях компании GAC в частности, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.

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12 октября 2023
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