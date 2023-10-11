Китайские «полторашки», или О странностях «поднебесных» турбомоторов

И за примерами далеко ходить не надо. Вот, скажем, весьма симпатичный среднеразмерный кроссовер GAC GS5. Стильный, даже модный, с неплохой подвеской и трансмиссией. Но вот со своей турбированной бензиновой «полторашкой» — не едет. Нет, не от слова совсем: в городе вполне вменяемый автомобиль, но на трассе при обгонах-опережениях заставляет понервничать.

Так в чем же дело? Почему китайский автопром массово переходит на такие моторы, если говорить о массовом сегменте относительно недорогих авто с традиционными двигателями внутреннего сгорания? Тем более что в его распоряжении на сегодняшний день — ведущие инженерные кадры, перекупленные по всему миру. Хотя на самом деле этому есть если не стопроцентное объяснение, то вполне логичное предположение.