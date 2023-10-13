Rolls-Royce посвятил спецверсию седана Ghost солнечному затмению

Главной особенностью эксклюзивного Ghost является глубокий темно-медный оттенок кузова Lyrical Copper. Он сочетается с ярко-оранжевыми вставками в бампере, на центральной части колесных дисков и тормозных суппортах. В том же цвете оформлена и фирменная полоска вдоль кузова на крыльях и дверях. Производитель отмечает, что этот декор вдохновлен импульсами солнечного света во время затмения.
Интерьер Ekleipsis украшен 1846 выгравированными лазером звездами на передней панели и традиционным для Rolls-Royce «звездным небом» на потолке, но режим работы у диодов отличается от других версий. При открывании дверей и посадке в салон пассажиры видят на «небе» все фазы солнечного затмения — светопредставление длится 7 минут 31 секунду, что соответствует максимальной продолжительности астрономического явления.
После светового шоу диоды на потолке работают в обычном режиме. В компании подчеркнули, что на создание новой функции у инженеров ушел целый год работы. Под капотом Ghost Black Badge Ekleipsis прячется все тот же 6,75-литровый 600-сильный V12 в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.
Все 25 экземпляров спецверсии Ekleipsis уже распроданы до официальной премьеры, причем стоимость автомобиля оставили в секрете.