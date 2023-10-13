Зигзаг удачи: почему стоит чуть-чуть подождать с покупкой «корейцев» и «японцев»

Палки в колеса параллельного автоимпорта вставили все, кто смог дотянуться. Поток новых и подержанных машин, ввозимых без пособничества официальных дистрибьюторов, сократился, но полностью не иссяк. Грузия официально перекрыла для своих граждан это крайне прибыльное направление предпринимательской деятельности, в Армении сейчас не до машин, а Казахстан пытается усидеть на двух стульях. В итоге осталось не так много направлений, откуда еще можно привести авто.

В первую очередь, это, конечно, ОАЭ, откуда машины в огромных количествах идут в Россию через тот же Казахстан и порт Новороссийск. Вся трасса М4 «Дон» в сторону Москвы забита автовозами, на которых в салоны и на стоянки Первопрестольной едут новенькие автомобили «старых» брендов. Любопытно, что среди них достаточно много Mitsubishi Outlander последнего поколения — того, что официально в России так и не был представлен. Следовательно, вопрос с запчастями и обслуживанием висит высоко в воздухе. Но раз везут, значит, спрос есть.

Второй важный маршрут — все та же Европа. Не надо обращать внимание на грозные окрики тамошних политиков: машины как ехали в Россию, так и продолжают ехать. Да, это уже не автовозы, как раньше, а частный порядок, но обладатели европаспортов имеют полное право пересекать границы Евросоюза, а также приезжать после в нашу страну на личных автомобилях. Которые потом, естественно, довольно быстро меняют собственника.