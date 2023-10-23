Совсем без педалей: Toyota показала необычную версию Land Cruiser Prado

На Japan Mobility Show компания Toyota привезет не только несколько концептов электрических вэнов, но и новый Land Cruiser Prado (тот, который 250) без привычных педалей. С его помощью японцы намерены познакомить публику с технологией Neo Steer, упрощающей процесс управления автомобилем для людей с ограниченными возможностями.

Главная особенность машины с Neo Steer — два рычага на правой рукоятке штурвала. Большим пальцем водителю предлагается регулировать подачу горючей смеси (проще говоря, газовать), а указательным — тормозить. Обращает на себя внимание и сам прямоугольный руль, едва ли похожий на традиционные «баранки». Такая форма, кстати сказать, выбрана не случайно — утверждается, что она улучшает обзорность.

Добавим, что дальнейшие перспективы технологии Neo Steer пока неясны. Когда система начнет появляться на серийных автомобилях, если вообще когда-нибудь начнет, представители Toyota не уточняют.