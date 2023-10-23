Как обычная проверка уровня масла может «убить» двигатель

Проверка масла необходима для получения нехитрой информации о количестве и качестве этой субстанции в моторе в текущий момент времени. Плохо, если смазки мало. Но также неприятно, когда ее слишком много. Оптимальное количество устанавливается автопроизводителем. Эта величина непостоянна и лежит в пределах максимального и минимально допустимых значений.

На масляном щупе, имеющемся в каждом ДВС, нанесены две отметки, четко соответствующие тем самым пределам. То есть, пока уровень масла в моторе находится меду «зарубками» на щупе с пометками max и min — беспокоиться не нужно. Хотя тут есть небольшое, но неприятное «но».

При контроле уровня смазки в моторе мы должны быть уверены, что увиденное нами на щупе и правда соответствует действительности. Поэтому столь важно не допускать ошибок при измерениях. Массовый навык проверки уровня масла в моторе начал умирать в среде российских водителей примерно в то же время, когда из автопарка страны стали масштабно выбывать старые советские ТС — всевозможные «Жигули» и «Волги». Их ломучесть вынуждала владельцев уметь регулярно проверять техсостояние «старушек».

Поэтому никто из них не совершил бы такой ошибки как, например, высматривание уровня смазки на щупе сразу после его извлечения из колодца в моторе. В этом случае уровень может оказаться чуть ли не в произвольном месте «пробника».