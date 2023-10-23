Как обычная проверка уровня масла может «убить» двигатель

Проверка масла необходима для получения нехитрой информации о количестве и качестве этой субстанции в моторе в текущий момент времени. Плохо, если смазки мало. Но также неприятно, когда ее слишком много. Оптимальное количество устанавливается автопроизводителем. Эта величина непостоянна и лежит в пределах максимального и минимально допустимых значений.
На масляном щупе, имеющемся в каждом ДВС, нанесены две отметки, четко соответствующие тем самым пределам. То есть, пока уровень масла в моторе находится меду «зарубками» на щупе с пометками max и min — беспокоиться не нужно. Хотя тут есть небольшое, но неприятное «но».
При контроле уровня смазки в моторе мы должны быть уверены, что увиденное нами на щупе и правда соответствует действительности. Поэтому столь важно не допускать ошибок при измерениях. Массовый навык проверки уровня масла в моторе начал умирать в среде российских водителей примерно в то же время, когда из автопарка страны стали масштабно выбывать старые советские ТС — всевозможные «Жигули» и «Волги». Их ломучесть вынуждала владельцев уметь регулярно проверять техсостояние «старушек».
Поэтому никто из них не совершил бы такой ошибки как, например, высматривание уровня смазки на щупе сразу после его извлечения из колодца в моторе. В этом случае уровень может оказаться чуть ли не в произвольном месте «пробника».
Правильна проверка подразумевает предварительную протирку насухо какой-нибудь тряпочкой поверхности щупа. Только после этого его опять нужно вставить в мотор (до самого конца, максимально плотно), извлечь и лишь в этот момент отслеживать истинный уровень смазки в двигателе. Ошибкой будет проверять уровень масла на работающем моторе или сразу после его остановки. В данном случае щуп обязательно покажет сильно заниженный уровень. Просто потому, что основная часть лубриканта при этом окажется распределена по всему «движку», а в поддоне картера (именно туда окунается щуп) он будут присутствовать в минимальных количествах.
Если в такой момент долить в силовой агрегат масла до max, почти гарантированно получишь все прелести перелива — его «взбивание» коленвалом, выдавливание смазки через сальники и уплотнения наружу и прочие «радости», способные привести к серьезному ремонту силового агрегата. В общем, прежде чем приступить к проверке уровня смазки в моторе надо дать ему постоять как минимум минут 20 в заглушенном состоянии.
Точно также не стоит мониторить количество лубриканта в двигателе, когда автомобиль стоит на ощутимом уклоне. В этом случае масло стекает на одну сторону поддона картера. И отметка его уровня на щупе перестает отражать истинную картину. Например, она может быть завышена при фактическом недостатке. Водитель окажется дезинформирован, не примет соответствующих мер и мотор окажется под угрозой капремонта.