Китайский пикап Foton Tunland G7 едет в Россию

Фото: Foton
Компания «МБ Рус» совместно с дилером «Автодом» заключили партнерское соглашение с китайским автопроизводителем Foton. Они намерены наладить поставки в Россию модели Tunland G7 — дизельного пикапа, который когда-то, правда, в предыдущих версиях, у нас уже продавался.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба «МБ Рус», пикап Foton Tunland G7 отличается стильным дизайном, высоким уровнем комфорта и даже превосходной динамикой. Точные цифры, впрочем, не называются. Известно, что габариты автомобиля составляют 5340 х 1940 х 1870 мм, он оснащен 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 163 л. с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный, с возможностью выбора режимов движения, колеса — 18-дюймовые.

Интерьер отделан экокожей, в списке оснащения есть приборная панель с 7-дюймовым экраном, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем, «камера кругового обзора», бесключевой доступ, подогрев передних сидений, климат-контроль и система контроля давления в шинах. В кузове предусмотрена возможность установки петель крепления в сочетании с дугами безопасности, на крышу кабины можно прикрутить рейлинги.

Пикап получил набор водительских ассистентов — систему предупреждения о лобовом столкновении, контроль полосы движения, предупреждение о столкновении с пешеходом, мониторинг слепых зон и контроль усталости водителя.

Начало российских продаж Foton Tunland G7 запланировано на декабрь. Цены объявят позже.

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24 октября 2023
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