Зачем хитрые шоферы льют «тормозуху» на дверные проемы

В сложившихся обстоятельствах не каждый россиянин может себе позволить менять машину раз в 3–5 лет, даже если речь идет о покупке подержанного транспортного средства. То есть большинство соотечественников вынуждено эксплуатировать то, что есть. Однако и тут — засада на засаде! Где и как обслуживать уже подуставшую «ласточку», если цены и на запчасти, и на услуги СТО — конские. Вот и растет число автовладельцев, предпочитающих самостоятельно ухаживать за автомобилем.

Сложный ремонт точно стоит оставить профессионалам, а мы начнем с самого простого. Например, с ухода за «резинками» в дверных проемах, обеспечивающими тишину и сухость в салоне при условии, что они эластичные, а не трескаются и не крошатся от старости.

Опытные автомеханики скажут, что для поддержания этих элементов в рабочем состоянии есть керосин, прекрасно восстанавливающий сухую резину. Но наша задача — не реанимировать деталь, а защитить от смерти. Тут и приходит на помощь «тормозуха».