Зачем хитрые шоферы льют «тормозуху» на дверные проемы

В сложившихся обстоятельствах не каждый россиянин может себе позволить менять машину раз в 3–5 лет, даже если речь идет о покупке подержанного транспортного средства. То есть большинство соотечественников вынуждено эксплуатировать то, что есть. Однако и тут — засада на засаде! Где и как обслуживать уже подуставшую «ласточку», если цены и на запчасти, и на услуги СТО — конские. Вот и растет число автовладельцев, предпочитающих самостоятельно ухаживать за автомобилем.
Сложный ремонт точно стоит оставить профессионалам, а мы начнем с самого простого. Например, с ухода за «резинками» в дверных проемах, обеспечивающими тишину и сухость в салоне при условии, что они эластичные, а не трескаются и не крошатся от старости.
Опытные автомеханики скажут, что для поддержания этих элементов в рабочем состоянии есть керосин, прекрасно восстанавливающий сухую резину. Но наша задача — не реанимировать деталь, а защитить от смерти. Тут и приходит на помощь «тормозуха».
Самое интересное, что все считают ее токсичной. Есть даже мнение, что это очень слабая кислота, ведь попадая на руки она немного жжется. То есть оказавшись на ЛКП авто «съест» его моментально — не дай Бог пролить! Однако это — заблуждение. Тормозная жидкость — чуть ли не самая безопасная «жижа» в вашей машине. Конечно, есть побочки в виде растворения краски. Но это применимо скорее к старой «эмальке». Новым ТС она не страшна.
Если «загуглить» ее состав, то мы увидим, что перед нами — обыкновенное масло. Точнее — гидравлическое. Его главной задачей было, есть и будет — сохранять металл и уплотнения от износа. Ничего не ржавеет и не сохнет. В нашем же случае «тормозухой» можно защитить резинки дверей от высыхания. А с приближением зимы — от примерзания дверей.
Для это необходимо взять тряпочку, смочить ее небольшим количеством, например, «Росы» и протереть все резинки. В таком случае не придется бежать в магазин, чтобы купить специальные дорогостоящие смазки. Наверняка после последнего ТО у вас осталось небольшое количество этой жидкости. А если нет, спросите у соседа и расскажите ему об этом чудо-средстве.
Правда, следует признать, что у этого лайфхака есть два существенных минуса. Во-первых, любая «тормозуха» обладает специфическим запахом. Готовы ли вы его терпеть — не факт. Во-вторых, это короткий срок действия, ведь «гидравлика» после растирания быстро испаряется из резины. Поэтому если есть потребность в долговременном защитном покрытии автомобильных резинок, делать это следует с помощью силиконовой смазки. Тем более, что сегодня на рынке она представлена в широком ассортименте.
Так, например, из числа силиконовых спреев, хорошо зарекомендовавших себя в сервисной практике, можно выделить продукт турецкого бренда DVX. Препарат имеет ряд особенностей, выгодно позиционирующих его на фоне многих аналогов. Прежде всего, это широкий диапазон рабочих температур и универсальность. Суть в том, что аэрозоль от DVX специально создавался для всесезонной обработки элементов из резины, пластика, а также подвижных сочленений из металла.
В частности, применение спрея предотвращает растрескивание резиновых элементов на морозе и придает им отменные водоотталкивающие свойства. Тест аэрозоля, проведенный экспертами портала «АвтоВзгляд», показал, что его с успехом можно использовать не только для длительной защиты резиновых уплотнителей, но и для превентивной обработки дверных петель, а также закраин автомобильных люков и их направляющих.