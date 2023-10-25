Деньги есть: продажи люксовых автомобилей в России выросли почти на четверть

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», с января по сентябрь текущего года в России было реализовано 340 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 23,2% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Почти треть (32,6%) рынка составили продажи Bentley — 111 машин, а четверть (25,6%) приходится на Lamborghini — 87 единиц. Rolls-Royce отстает — за три квартала продано 60 автомобилей, на четвертом месте — Maserati c 39 машинами, а замыкают рейтинг 35 Ferrari и восемь Aston Martin.

Самой популярной у россиян люксовой моделью стал Lamborghini Urus, владельцами которого стали 74 человека, но его уверенно догоняет Bentley Bentayga, сумевшая с января по сентябрь найти 72 хозяев. Rolls-Royce Cullinan продан в количестве 44 штук, затем в списке идут Bentley Continental GT с 23 автомобилями и новинка — Maserati Grecale, которая разошлась тиражом в 21 машину.