Реальный прайс: стоит ли верить сегодняшним ценам на машины из Японии

Еще в 2022 году подержанные авто из Страны восходящего солнца снова, как некогда в девяностые, массово захватили и рынок, и головы автовладельцев: по цене «Жигулей» можно было купить пристойные автомобиль настоящего японского качества с крошечным пробегом и никогда не видевшим ни русской дороги, ни русской дорожной соли. Стоит ли говорить, что руль в бардачке на этом фоне свою неприглядность терял даже у тех, кто никогда на «праворульках» не ездил?
Время поменялось — халява кончилась. Курс рубля резко принял привычное положение, а некогда гуманные ценники не полезли, а полетели вверх. Сделка по приобретению подержанного «японца» уже перестала выглядеть не только привлекательной, но и актуальной: разница в цене с «левым рулем» ушла. Но за 2022 год на рынке появилось невероятное количество «торговцев», неплохо заработавших на покупке-растаможке-доставке самурайской вторички, и своего они упускать не желали.
Так на досках объявлений снова появились предложения, в которых либо предлагалось подобрать автомобиль по заявленной цене, либо поверить, что он, этот самый автомобиль, вот-вот приплывет, и покупать стоит именно сейчас, поскольку касание российской земли хоть одним из четырех колес резко увеличит его стоимость. Но сколько в действительности будет стоить автомобиль? Портал «АвтоВзгляд» рассчитал истинную цену и сравнил ее с «горячим предложением».
Итак, имеем запрос со следующими вводными: Suzuki Jimny 2019 — 2020 года, новое поколение, трехлетка, чтобы растаможка была наиболее выгодной, автоматическая коробка передач, объем двигателя 0,7 литра, полный привод, богатое оснащение. Отправляем на обсчет в две конторы: «дисконту» из случайно выбранного объявления и знакомым, с которыми уже имели дело.
Неизвестный «купец» вступает в переписку с козырей: именно такая машина вот-вот пересечет границу, корабль бороздит бескрайнюю водную гладь, на таможне — теща, а в оформлении — сватья. Обстряпаем сделку всего за миллион рублей, получите машину в течение двух месяцев. Но надо бы внести предоплату, хотя бы тысяч пятьдесят, ибо спрос велик, а «золотник» — один.
Из документов — договор о намерениях, который является документом только визуально. Более того, в нем черным по белому прописаны «консультационные услуги», которые, удивительное дело, стоят тех самых пятидесяти тысяч рублей. Цена автомобиля в нем указана, но только на японском аукционе. Да еще и в иенах, что по российскому законодательству не очень-то и законно. Ни логистика, ни услуги по таможенному оформлению, ни разного рода «допы» вроде установки кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС», ни даже утилизационный сбор — ничего. Модель, год, цена в Японии, консультационные услуги — все.
Второй продавец, отягощенный личным знакомством с покупателем, был куда циничней: реальная конечная стоимость машины, внимание, во Владивостоке, к которой нужно прибавить еще около 150 000 рублей за поездку на автовозе в Москву, составила 1 750 000 рублей. Срок ожидания в столице — 4 месяца. Разница — цвет и пробег, который у второго варианта был на 4500 км меньше. Стоит ли говорить, что дело не в показаниях одометра?
Развитие событий по первому сценарию описывать не будем, из-за бедности не проходили, но между строк читаются следующие перспективы: либо день за днем цена будет расти, достигая и превозмогая ту самую планку в 1 750 000 рублей «плюс доставка», либо радушный на первых порах «менеджер» внезапно начнет «закручивать гайки», а требование вернуть «полтинник» упрется в прописанные «консультационные услуги». В суде, если до него дойдет, покажут и переписку, и распечатку телефонных звонков: услуги оказаны, клиент сам пожелал расторжения договора. Какие могут быть вопросы?
Разглядывая заманчивые объявления, теша себя надеждой на чудо, нужно иногда отрываться от экрана и выглядывать на улицу. Сладкая лесть и феноменальная игра на самых нежных струнах души, а как иначе назвать состояние семейного бюджета, давно стали удобренной почвой для махинаций и обмана. Бесплатный сыр — только в мышеловке, а уж большая покупка в столь сложное время точно будет стоить больших денег.
Верный совет для жителей центральной полосы: если желание сэкономить не отпускает, лучшим вариантом будет поездка во Владивосток или Новосибирск. Самостоятельный выбор из наличия, торг, который никто не отменял, самостоятельный же перегон до места назначения перекроют и цену билетов, и тягу к экономии. Иных вариантов не просматривается.