Реальный прайс: стоит ли верить сегодняшним ценам на машины из Японии

Еще в 2022 году подержанные авто из Страны восходящего солнца снова, как некогда в девяностые, массово захватили и рынок, и головы автовладельцев: по цене «Жигулей» можно было купить пристойные автомобиль настоящего японского качества с крошечным пробегом и никогда не видевшим ни русской дороги, ни русской дорожной соли. Стоит ли говорить, что руль в бардачке на этом фоне свою неприглядность терял даже у тех, кто никогда на «праворульках» не ездил?

Время поменялось — халява кончилась. Курс рубля резко принял привычное положение, а некогда гуманные ценники не полезли, а полетели вверх. Сделка по приобретению подержанного «японца» уже перестала выглядеть не только привлекательной, но и актуальной: разница в цене с «левым рулем» ушла. Но за 2022 год на рынке появилось невероятное количество «торговцев», неплохо заработавших на покупке-растаможке-доставке самурайской вторички, и своего они упускать не желали.

Так на досках объявлений снова появились предложения, в которых либо предлагалось подобрать автомобиль по заявленной цене, либо поверить, что он, этот самый автомобиль, вот-вот приплывет, и покупать стоит именно сейчас, поскольку касание российской земли хоть одним из четырех колес резко увеличит его стоимость. Но сколько в действительности будет стоить автомобиль? Портал «АвтоВзгляд» рассчитал истинную цену и сравнил ее с «горячим предложением».