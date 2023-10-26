Китайцы обозначили сроки начала российских продаж мощного кроссовера Wey 05

На ежегодной пресс-конференции Great Wall Motor объявил о старте российских продаж премиального бренда Wey — первенцем марки в нашей стране станет кроссовер 05. Автомобиль габаритной длиной 4870 мм получит гибридную силовую установку из 150-сильного бензинового двигателя и двух электромоторов — по одному на каждой оси. Ее совокупная мощность составит 295 лошадиных сил, запас хода — 864 км. «Пятерке» обещан разгон до 100 км/ч ровно за пять секунд и средний расход топлива 7,7 л/100 км.

Кроссоверу Wey 05 достанутся адаптивная светодиодная оптика, выдвижные дверные ручки, проекционный дисплей с дополненной реальностью, сенсорная панель управления климат-контролем с виброоткликом, восемь подушек безопасности и 21-дюймовые колесные диски. Китайцы особо подчеркивают, что гибридный кроссовер получил пять звезд по результатам краш-теста стандарта EuroNCAP. Стоимость «пятерки» объявят в начале 2024 года — ближе к старту продаж.