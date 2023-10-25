Вешать на каждом столбе: камер фиксации нарушений ПДД должно быть больше

А их, напомним, в минувшем году было отправлено шоферской братии около 200 млн., и более 180 млн. из них — именно от комплексов фиксации. Что и немудрено если учесть, что поголовье последних в России приближается к 30 000: их у нас гораздо больше, чем в любой другой стране мира. В тех же США камер всего около 8000.

При этом функционал подобных устройств расширяется чуть ли ни ежедневно. Они наказывают за превышение скорости, нарушение правил разметки, проезд на красный сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и многое другое. Но вот, что любопытно: многие водители совершенно не против, чтобы эти помощники ГИБДД плодились, размножались и висели гроздьями буквально на каждом столбе!