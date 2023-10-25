Вешать на каждом столбе: камер фиксации нарушений ПДД должно быть больше

А их, напомним, в минувшем году было отправлено шоферской братии около 200 млн., и более 180 млн. из них — именно от комплексов фиксации. Что и немудрено если учесть, что поголовье последних в России приближается к 30 000: их у нас гораздо больше, чем в любой другой стране мира. В тех же США камер всего около 8000.
При этом функционал подобных устройств расширяется чуть ли ни ежедневно. Они наказывают за превышение скорости, нарушение правил разметки, проезд на красный сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и многое другое. Но вот, что любопытно: многие водители совершенно не против, чтобы эти помощники ГИБДД плодились, размножались и висели гроздьями буквально на каждом столбе!
И мазохизмом здесь, надо сказать, и не пахнет — голый расчет и забота о собственной безопасности. Камеры, по мнению их приверженцев, однозначно дисциплинируют человека за рулем, если, конечно, не брать полных отморозоков. Впрочем, и на последних именно с помощью камер проще найти управу, если они по своей полной беспредельщине устроят ДТП и скроются с места происшествия.
А еще, уверены апологеты «Большого брата», именно эти комплексы в связке с системой городского видеонаблюдения, насчитывающей только в одной Москве более 200 000 «глазков», способны навести порядок в рядах безбашенных владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности, ставших в последнее время крайне серьезной угрозой не только для пешеходов, но и для моторизованных граждан.
Впрочем, более подробно о проблеме и способах ее решения вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.