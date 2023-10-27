Kia презентовала обновленный минивэн Carnival

Автомобиль получил оптику в новом фирменном стиле с Г-образными ходовыми огнями и вертикально расположенными прожекторами головного света. Заметно подросли в размерах фонари. Carnival также обрел новую радиаторную решетку, обновленные бамперы и немного иной дизайн багажной двери — логотип и площадка под номерной знак на ней переместились ниже.

Что скрывается внутри, Kia пока не раскрывает — ожидается, что модель, как и другие новинки марки, тоже получит единый экран приборной панели и мультимедийной системы. Зато известно, что минивэн доступен в вариантах на семь, девять и 11 посадочных мест. Что касается техники, то Carnival в духе времени стал гибридом — у него будет версия с 1,6-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Технические характеристики пока не сообщаются.

Остались и «обычные» топливные версии — с бензиновым 3,5-литровым V6 мощностью 294 л. с. и 194-сильным дизелем. Сроки выхода обновленного Carnival объявят в ноябре. Добраться до России минивэн может разве что в рамках параллельного импорта — дорестайлинговая модификация сейчас предлагается за 4 850 000 — 7 900 000 рублей.