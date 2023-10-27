Дилерам конец: почему автопроизводители начали избавляться от посредников

Идеал

Господи, ну наконец-то! Для чего, в конце концов, нам даны компьютеры? Пусть пока не у нас, а в другой части света кто-то осознал, что мир изменился необратимо. Вспомним, совсем недавно по городам и весям бродили сотни тысяч коммивояжёров, чья работа почиталась весьма почтенной и нужной обществу. Где-то они теперь? И кто сказал, что дилеры, дистрибьютеры и прочие официальные представители являются незаменимым и незыблемым звеном в цепочке, берущей начало от производителя, и заканчивающейся на потребителе?

Чем занимались по большому счету все торговые посредники на автомобильном рынке? В идеале их задачей была закупка оптовых партий, выстраивание логистических схем по доставке машин конечному потребителю, привлечение кредитования для увеличения объемов продаж и максимальная адаптация массового продукта под конкретные запросы покупателя. Здесь мы намеренно оставляем за скобками сервисное обслуживание и гарантийный ремонт, поскольку они заслуживают отдельного нелицеприятного разговора.