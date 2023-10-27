Дилерам конец: почему автопроизводители начали избавляться от посредников

Один из двух действительно премиальных автомобильных производителей — знаменитая Die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) — начиная со следующего года собирается продавать свою продукцию европейским потребителям напрямую. Агентство «Интерфакс» цитирует пресс-релиз компании: «Новая модель продаж будет выгодна и покупателям, и розничным партнерам, и BMW Group. Стандартные цены на одинаковые модели автомобилей в пределах одной страны обеспечат ценовую прозрачность для покупателей. Кроме того, по мере перехода на агентскую модель BMW Group цифровизирует весь процесс, предоставив потребителям возможность выбора между покупками онлайн и офлайн и плавного переключения между этими двумя каналами. Все это станет возможным благодаря сквозной, единой ИТ-инфраструктуре и полному доступу к знакомой розничной сети, участники которой тесно связаны друг с другом».
Идеал
Господи, ну наконец-то! Для чего, в конце концов, нам даны компьютеры? Пусть пока не у нас, а в другой части света кто-то осознал, что мир изменился необратимо. Вспомним, совсем недавно по городам и весям бродили сотни тысяч коммивояжёров, чья работа почиталась весьма почтенной и нужной обществу. Где-то они теперь? И кто сказал, что дилеры, дистрибьютеры и прочие официальные представители являются незаменимым и незыблемым звеном в цепочке, берущей начало от производителя, и заканчивающейся на потребителе?
Чем занимались по большому счету все торговые посредники на автомобильном рынке? В идеале их задачей была закупка оптовых партий, выстраивание логистических схем по доставке машин конечному потребителю, привлечение кредитования для увеличения объемов продаж и максимальная адаптация массового продукта под конкретные запросы покупателя. Здесь мы намеренно оставляем за скобками сервисное обслуживание и гарантийный ремонт, поскольку они заслуживают отдельного нелицеприятного разговора.
Реальность
На деле все выглядело не так радужно — по крайней мере, в нашей стране. Оптовые партии закупались, но помимо специальной цены дилеры имели разнообразные скидки и бонусы, которые подчас зарабатывались не совсем честными способами. При этом конечный потребитель получал с них шиш, а вся дополнительная прибыль доставалась как раз торговцам-посредникам.
Логистические схемы работали через одно, весьма определенное фольклором место. Самых ходовых, популярных и дешевых модификаций в салонах невозможно было сыскать днем с огнем. Их приходилось ждать месяцами. Зато навороченные, обремененные массой ненужных опций автомобили в шоу-румах были всегда — бери, не хочу. И ведь брали, хотя и матерились.
Львиная доля претензий в случае обнаружения брака опять же перекладывалась на производителя, посредники редко брали ответственность за некачественную работу. Зато они постоянно ныли, поминая свою нелегкую судьбу, и требовали льгот и вспомоществования от государства.
В результате недовольны были как минимум две категории участников продажной цепочки — производители, у которых изымалась значительная доля прибыли, и покупатели, которые сталкивались с перманентным ростом цен и низким качеством обслуживания. Такое положение дел никого, естественно, не устраивало, но с ним приходилось мириться, ибо никакой альтернативы в перспективе не просматривалось.
Перспективы
Но прогресс не стоит на месте, информационные технологии развиваются стремительно. И вот первыми на глобальном уровне решились обратиться к новым формам ведения бизнеса баварцы. А что, современные IT-инструменты вполне позволяют избавиться от обременительного посредничества фактических перекупщиков и свести, наконец, производителя лицом к лицу с потребителем, чтобы они выясняли свои отношения без участия третьих лиц.