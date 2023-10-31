Skoda показала интерьер Superb нового поколения

На дизайнерском наброске можно рассмотреть двухспицевый руль, цифровую приборную панель, большой дисплей на центральной консоли, селектор коробки передач на рулевой колонке и тоннель с минимумом кнопок. Все это, как и три «крутилки» Smart Dials, мы уже видели в интерьере кроссовера Kodiaq нового поколения.

В регуляторы встроены 32-миллиметровые экраны, изображение в которых меняется в зависимости от контекста. Для центральной «крутилки», например, доступно шесть вариантов. Диагональ тачскрина составит рекордные для Skoda 13 дюймов. Известно, что новый Superb получит линейку из шести силовых установок мощностью 150—256 лошадиных сил, включая «мягкие» и подключаемые гибриды.

Самые мощные версии обзаведутся полным приводом, а топовый гибридный мотор с 25,7-киловаттной батареей будет доступен только для универсала.