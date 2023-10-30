«Материковый китай»: видео тест-драйв кроссовера JAC JS6

Зато у JAC JS6 довольно богатый список оснащения. Даже в базовом исполнении Comfort можно отыскать светодиодные ДХО, многофункциональный руль, регулирующийся не только по высоте, но и по вылету (у многих «китайцев» с этим беда), кожаную отделку салона, «склеенные» экраны мультимедийной системы и приборной панели (каждый — 12,3 дюйма), обогрев передних кресел, круиз-контроль, камеру заднего вида и массу электронных ассистентов.

Другой вопрос, что дешевле, чем за 3 миллиона рублей, новенький JAC JS6 нынче не купить. И то, это — цена с учетом всех возможных спецпредложений. Стоит ли кроссовер таких денег? Не разочарует ли в повседневной эксплуатации и путешествиях выходного дня? Что у него с динамикой, эргономикой, стабильностью работы электронных ассистентов? А на бездорожье на нем сунуться можно?

Ответы на эти и другие вопросы, волнующие потенциальных покупателей «шестерки» — в коротком, но довольно подробном видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.