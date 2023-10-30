«Материковый китай»: видео тест-драйв кроссовера JAC JS6

Почти год назад китайская компания JAC выкатила на российский рынок преемника хорошо знакомой нам модели S5 — среднеразмерный кроссовер JS6. Машина с габаритами 4605/1890/1700 мм и колесной базой 2720 мм была призвать заменить покупателям такие популярные «паркетники», как Toyota RAV4, и навязать конкуренцию своему соотечественнику Geely Tugella.
JAC JS6, ориентированный на российский рынок, получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 174 л. с. и максимальным крутящим моментом 280 Нм. Пару ему составил шестиступенчатый «робот» с двумя «мокрыми» сцеплениями, хотя китайцы в свое время сертифицировали — очевидно, на всякий случай — и «механику». Не приходится выбирать и тип привода: ведущими безальтернативно выступают передние колеса.
Зато у JAC JS6 довольно богатый список оснащения. Даже в базовом исполнении Comfort можно отыскать светодиодные ДХО, многофункциональный руль, регулирующийся не только по высоте, но и по вылету (у многих «китайцев» с этим беда), кожаную отделку салона, «склеенные» экраны мультимедийной системы и приборной панели (каждый — 12,3 дюйма), обогрев передних кресел, круиз-контроль, камеру заднего вида и массу электронных ассистентов.
Другой вопрос, что дешевле, чем за 3 миллиона рублей, новенький JAC JS6 нынче не купить. И то, это — цена с учетом всех возможных спецпредложений. Стоит ли кроссовер таких денег? Не разочарует ли в повседневной эксплуатации и путешествиях выходного дня? Что у него с динамикой, эргономикой, стабильностью работы электронных ассистентов? А на бездорожье на нем сунуться можно?
Ответы на эти и другие вопросы, волнующие потенциальных покупателей «шестерки» — в коротком, но довольно подробном видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.