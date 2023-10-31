Универсалы LADA Vesta со 106-сильным мотором вернулись на конвейер

Фото: LADA
LADA Vesta SW теперь доступны в комплектациях Comfort, Life, Enjoy и Techno, а Vesta SW Cross — в версиях Life, Enjoy и Techno. После возобновления выпуска флагманской модели весной 2023 года универсалы предлагали только с 90-сильным мотором, теперь же пятидверки доступны и с мощным 106-сильным агрегатом.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, Vesta в комплектации Comfort оснащается диодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, ABS, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом и другими опциями. У версии Life — подогрев передних кресел, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, руль с кнопками, а также наружные ручки дверей и корпуса зеркал, окрашенные в цвет кузова. Комплектация Enjoy вдобавок получает подогрев ветрового стекла, задний парктроник и камеру.

Максимальная комплектация Techno имеет, помимо прочего, цифровую панель приборов, мультимедийную систему EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами «Яндекса», подсветку салона и мест входа-выхода в передних дверях. Топовую версию можно узнать по крыше и корпусам зеркал черного цвета, а также по 16-дюймовым колесам. «Внедорожный» универсал SW Cross выпускается в более «упакованном» исполнении — начиная с Life.

АВТОВАЗ, Тольятти, двигатель, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
31 октября 2023
294

Опрос

Верите ли вы в будущее электромобилей в России?