Универсалы LADA Vesta со 106-сильным мотором вернулись на конвейер

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, Vesta в комплектации Comfort оснащается диодной оптикой спереди и сзади, двумя подушками безопасности, ABS, кондиционером, рейлингами на крыше, электропакетом и другими опциями. У версии Life — подогрев передних кресел, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, руль с кнопками, а также наружные ручки дверей и корпуса зеркал, окрашенные в цвет кузова. Комплектация Enjoy вдобавок получает подогрев ветрового стекла, задний парктроник и камеру.

Максимальная комплектация Techno имеет, помимо прочего, цифровую панель приборов, мультимедийную систему EnjoY Vision Pro с 10-дюймовым экраном и сервисами «Яндекса», подсветку салона и мест входа-выхода в передних дверях. Топовую версию можно узнать по крыше и корпусам зеркал черного цвета, а также по 16-дюймовым колесам. «Внедорожный» универсал SW Cross выпускается в более «упакованном» исполнении — начиная с Life.