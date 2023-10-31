Чук и Гак: тест-драйв кроссовера GAC GS5 длиной в 5000 км

Кроссовер, передний привод, полуторалитровый мотор, две педали, 333 сенсорных экрана: так выглядит рецепт абсолютного большинства китайских автомобилей, продающихся на территории России. Для простоты — большинства иномарок. Редкие седаны — исключение, что только подтверждает общее правило. Почему так? Потому что клиент хочет кроссовер — клиент получит кроссовер.

Китайцы очень трепетно относятся к запросу, мгновенно на него реагируют, так что ассортимент изменится лишь тогда, когда сам российский покупатель того захочет. Но изменится в ту же секунду, ахнуть не успеем. Скорость реакции — главная движущая сила могучей китайской экономики. Пока корейцы раскачивались, японцы спали на собраниях, а друзья наши вековечные, американцы, строчили в запрещенный ныне «Твиттер», китайцы уже выпустили второе поколение, доделывая третье.

Никаких кайдзенов и прочих глупостей — конвейер бежит, продукт перемещается на склад. Есть недоработки? В следующей генерации исправим. Когда она появится? Завтра!