Чук и Гак: тест-драйв кроссовера GAC GS5 длиной в 5000 км

Кроссовер, передний привод, полуторалитровый мотор, две педали, 333 сенсорных экрана: так выглядит рецепт абсолютного большинства китайских автомобилей, продающихся на территории России. Для простоты — большинства иномарок. Редкие седаны — исключение, что только подтверждает общее правило. Почему так? Потому что клиент хочет кроссовер — клиент получит кроссовер.
Китайцы очень трепетно относятся к запросу, мгновенно на него реагируют, так что ассортимент изменится лишь тогда, когда сам российский покупатель того захочет. Но изменится в ту же секунду, ахнуть не успеем. Скорость реакции — главная движущая сила могучей китайской экономики. Пока корейцы раскачивались, японцы спали на собраниях, а друзья наши вековечные, американцы, строчили в запрещенный ныне «Твиттер», китайцы уже выпустили второе поколение, доделывая третье.
Никаких кайдзенов и прочих глупостей — конвейер бежит, продукт перемещается на склад. Есть недоработки? В следующей генерации исправим. Когда она появится? Завтра!
Однако у бескрайней и бесконечной волны китайских автомобилей все же есть отличия. Распознать их, распробовать и осмыслить в режиме простого городского теста — непросто. Увы, не все наделены талантом тактильного осознания устройства машины в сжатые сроки. Некоторым требуется больше времени и километров. Ведь иначе все сильные и слабые стороны модели никак воедино не собрать. Так что кроссоверу GAC GS5, не слишком популярному и широко на российских просторах пока не представленному, предстоял воистину долгий тест-драйв.
Начать, пожалуй, стоит с фамилии: GAC — Guangzhou Automobile Group — пятая по объемам китайская компания, реализовавшая, например, в 2021 году более двух миллионов автомобилей. Для сравнения: LADA в том же году продала 351 000 машин. Комментировать — только портить. В России марка из Гуанчжоу представлена четырьмя моделями: роскошным «автобусом» GN8, двумя поколениями кросовера GS8 и гостем нашей редакции — компактным «кроссом» GS5. Старшие товарищи на дорогах встречаются, а вот младший — совсем уж редкий зверь. Но ведь тем интереснее будет знакомство!
Итак, компактный переднеприводный городской — это важное уточнение, к нему вернемся позже — кроссовер GAC GS5 — не новая для Китая, но очень современная для России машина. Это касается и наполнения, и дизайна. Все без исключения знакомые, что увидели авто, дали единогласный комментарий: потрясающе выглядит. Так оценили китайский экстерьер и владельцы свеженьких «корейцев», и обладатели подержанных «немцев», и даже заскорузлые поклонники истинной «японии».
С ними не поспоришь: дизайн внешнего облика автомобиля китайцам удался. Смотрится он актуально, из толпы себе подобных выделяется, на парковке супермаркета не теряется. А уж если включить диодные лампы головного света — глаз не оторвать, как хорош. К сборке тоже вопросов нет — стык к стыку, аккуратно и тщательно, что свойственно далеко не всем представителям автомобильной промышленности Поднебесной.
В салоне тоже все ровненько и гладенько, с некоторых ракурсов даже стильно. Обилие различных материалов и цыганская «каретная стяжка», конечно, режет наметанный глаз, но народу нравится. Продукция GAC вообще построена целиком и полностью по канону «Дорого-Богато», и наш кроссовер из общей «линии партии» никак не выбивается. Много экранов и сенсорных кнопок, стильный селектор АКП — именно классического «автомата» Aisin, а не этих ваших «роботов» и вариаторов — здоровенный «телевизор» мультимедийной системы, беспроводная зарядка для мобильного телефона и даже работающий Apple CarPlay. Ну красота же! Жених!
Как быстро блестки-то отвалятся? Первые отпали на «ранних» километрах М4 «Дон», когда выяснилось, что клавиши «отопления» передних сидений — красивые, сенсорные — не работают, не удалось обогреть подмерзшее «филе». Улыбку вызывает и отрубающийся от входящего вызова, особенно от смс, «Карплэй». Не любит китайская машина «яблоко», не любит.
Руль — пустой и связан с колесами лишь ментально, что придавало «изюма» поездке по магистрали. Но острее всего на трассе не хватало мотора: полуторалитровый 138-сильный турбодвигатель, очень напоминающий внешне моторы Mitsubishi, в тандеме с классическим «автоматом» ехать отказывался наотрез, хоть весла доставай. Да, 92-й бензин он спокойно переваривает, не форсирован до безумия, и наддув не так силен, как мог бы быть.
GS5 совсем не быстр: в городе прыти ему хватает, а вот на магистрали хотелось бы большего. Тандем двигателя и коробки: по отдельности к ним претензий немного, вопрос в сопряжении. Дело в том, что у «Гака» момент «дружбы» вызывает вопросы: рывочек, как и хаотичное переключение, присутствует, а движение на адаптивном круиз-контроле — есть и такая опция — превращается в аттракцион «попробуй разгони».
На педаль машина реагирует с запозданием, которое было свойственно «автоматам» из девяностых, но никак из XXI века. И это, пожалуй, самый главный недостаток кроссовера. Камень в огород заслуживают и кресла: выглядят они достойно, а вот по комфорту не дотягивают до лучших представителей автомобильного олимпа. Короткую сидушку и плоскую спинку не скрасят даже электрические настройки.
Ключевым же положительным отличием GAC GS5 от всех остальных китайских SUV является подвеска: сбитая, крепкая, энергоемкая, в итоге так и не давшая поводов для сарказма за 5000 км. А это дорогого стоит: машина доехала до Краснодара, посетила Азовское море, прокатилась по Кавказу с заездом в Нальчик и Пятигорск, а после — вернулась домой. Ни в горку, ни с горки проблем не было.
Тормоза — на «отлично», хоть и выглядят крохотными. Несколько поводов для перегрева все же было, но биением в руль и в педаль они не закончились, а дрянной южный бензин и местами весьма разбитые дороги не остановили путешествие. Кстати, о дорогах и соприкосновении с ними: кроссовер с завода обут в дорогущие и всесторонне прекрасные шины Continental, равных которым найдется немного.
Открытием стал расход: на трассе GAC GS5 сжигал всего 7 литров 92-го бензина, что ставит его в один ряд с гибридными кроссоверами. Он, конечно, так бодро не разгоняется, но крохотный бак в 55 литров просит топливо лишь каждые 600 км. И показатель этот — ровный, который не пляшет в разные стороны в зависимости от скорости и ландшафта. Стоит заправка — 2000—2500 рублей. Честно говоря, уже и не помню таких цен. Весьма актуальная «опция» с учетом нынешних прайсов на горючее. Этот аргумент способен немного поубавить пыл, вызванный природной нерасторопности кроссовера.
По итогу стоит сказать, что это — история со счастливым концом: и Чук, и Гак друг другом остались довольны. Не впечатлены и не разочарованы. А с учетом цены машины — от 2 249 000 рублей — так, скорее, удивлены. Кроссовер, который был у нас на тесте, стоит 2 709 000 целковых — это максимальная комплектация, отличающаяся от «минималки» некоторым количеством электроники и большим числом подушек безопасности. Основной опционал доступен и за меньшие деньги.
Это к чему: по цене одного страшно спортивного отечественного седана можно прямо сейчас купить куда более привлекательную машину из наличия. Ту, что и больше, и комфортнее, и богаче оснащена.