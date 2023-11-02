УАЗ заставит покупателей платить за доставку новых машин до дилера

Фото: globallookpress.com
УАЗ объявил о введении компенсационных мер в связи с неконтролируемым ростом стоимости перевозок готовых автомобилей по территории страны. Теперь у покупателей внедорожников будет выбор — ехать за машиной в Ульяновск или платить за доставку до дилерского центра.
Александр Пономарев

Как сообщает пресс-служба УАЗа, производитель вводит частичную компенсацию стоимости доставки машин до автосалонов в размере 50 000 рублей. Эта сумма будет включена в прайс-лист, а рекомендованные розничные цены всех моделей останутся без изменений, подчеркнули в компании.

У покупателей внедорожников останется возможность покупки автомобиля без дополнительных расходов — через конфигуратор на официальном сайте можно собрать нужную модель УАЗ подходящего цвета, комплектации и с нужным набором опций. Автомобиль соберут за 3—6 месяцев, но его стоимость не фиксируется на момент заключения договора.

Самой доступной моделью марки остается «Буханка» за 1 310 000 рублей, «Хантер» обойдется в 1 390 000, «Профи» — в 1 605 000, «Патриот» можно купить за 1 530 000, «Пикап» — за 1 575 000 целковых.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто
2 ноября 2023
239

Опрос

Верите ли вы в будущее электромобилей в России?