УАЗ заставит покупателей платить за доставку новых машин до дилера

Как сообщает пресс-служба УАЗа, производитель вводит частичную компенсацию стоимости доставки машин до автосалонов в размере 50 000 рублей. Эта сумма будет включена в прайс-лист, а рекомендованные розничные цены всех моделей останутся без изменений, подчеркнули в компании.

У покупателей внедорожников останется возможность покупки автомобиля без дополнительных расходов — через конфигуратор на официальном сайте можно собрать нужную модель УАЗ подходящего цвета, комплектации и с нужным набором опций. Автомобиль соберут за 3—6 месяцев, но его стоимость не фиксируется на момент заключения договора.

Самой доступной моделью марки остается «Буханка» за 1 310 000 рублей, «Хантер» обойдется в 1 390 000, «Профи» — в 1 605 000, «Патриот» можно купить за 1 530 000, «Пикап» — за 1 575 000 целковых.