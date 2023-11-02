Почему глупо заправляться АИ−95, если в мотор разрешено лить АИ−92

Среди аргументов, приводимых адептами АИ−95, фигурирует утверждение, что он менее склонен к детонации по сравнению с менее октановым АИ−92. При этом начисто игнорируется тот факт, что «мозги» любого более-менее современного мотора обладают функцией октан-корректора. Далее в списке «кардинальных преимуществ» идет утверждение, что при заправке 95-ым автомобиль потребляет меньшие объемы горючего. Также считается непреложным фактом (почему-то!), что более высокооктановый бензин позволяет движку вырабатывать намного большую мощность.
На самом же деле все перечисленные преимущества имели более-менее существенное значение лишь в самом начале нынешнего века, когда для повышения октанового числа топлива (что АИ−95, что АИ−92) еще использовались металлоорганические присадки, содержащие в своем составе соединения свинца или железа. В те времена — да: использование горючего с большей долей таких добавок обеспечивало прирост производительности двигателя на 2—3%. И кое-кто из автовладельцев даже умудрялся ощутить эту разницу.
Однако уже давным давно этот тип присадок в России повсеместно запрещен. Вместо них за получение нужного октанового числа топлива сейчас отвечает другая добавка — метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Доля этого органического вещества в готовом бензине составляет 10—15%.
Один из его недостатков — достаточно высокая летучесть. То есть, когда мы говорим о том, что бензин испаряется, надо понимать, что первым из него уходит именно МТБЭ. Именно это вещество через систему улавливания паров бензина первым улетает в цилиндры. А в баке тем временем остается топливо с пониженным октановым числом.
В АИ−95 МТБЭ содержится заметно больше, чем в АИ−92. Соответственно, для него такие потери присадки более ощутимы. И чем существеннее объемы бензина, которые мы обычно заливаем в автомобиль на АЗС, тем сильнее проявляется этот эффект. Особенно здорово парит МТБЭ в жаркую погоду. В итоге получается, что каким бы бензином мы не заправляли автомобиль, в итоге все равно никогда не сможем быть уверенным в точном значении октанового числа у топлива, сгорающего в цилиндрах мотора в каждый конкретный момент времени.
Специалисты же утверждают, что движое, способный потреблять бензин с октановым числом не ниже 91, при переходе с АИ−92 на АИ−95 показывает прирост мощности не более чем на 1% — да и то, лишь в идеальных лабораторных условиях. Поэтому любые разговоры о «большей экономичности» или «повышенной производительности» топлива АИ−95 над АИ−92 лишены связи с действительностью. Все на уровне субъективных ощущений автомобилиста, не более того.