Почему глупо заправляться АИ−95, если в мотор разрешено лить АИ−92

Среди аргументов, приводимых адептами АИ−95, фигурирует утверждение, что он менее склонен к детонации по сравнению с менее октановым АИ−92. При этом начисто игнорируется тот факт, что «мозги» любого более-менее современного мотора обладают функцией октан-корректора. Далее в списке «кардинальных преимуществ» идет утверждение, что при заправке 95-ым автомобиль потребляет меньшие объемы горючего. Также считается непреложным фактом (почему-то!), что более высокооктановый бензин позволяет движку вырабатывать намного большую мощность.

На самом же деле все перечисленные преимущества имели более-менее существенное значение лишь в самом начале нынешнего века, когда для повышения октанового числа топлива (что АИ−95, что АИ−92) еще использовались металлоорганические присадки, содержащие в своем составе соединения свинца или железа. В те времена — да: использование горючего с большей долей таких добавок обеспечивало прирост производительности двигателя на 2—3%. И кое-кто из автовладельцев даже умудрялся ощутить эту разницу.

Однако уже давным давно этот тип присадок в России повсеместно запрещен. Вместо них за получение нужного октанового числа топлива сейчас отвечает другая добавка — метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ). Доля этого органического вещества в готовом бензине составляет 10—15%.