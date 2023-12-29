АВТОВАЗ заморозил выпуск универсалов LADA Vesta

Фото: LADA
Инсайдеры сообщают, что АВТОВАЗ еще с 11 декабря выпускает модель Vesta только в кузове седан — производство универсалов пока поставлено на паузу. На конвейер они вернутся не раньше чем в феврале 2024 года.
Александр Пономарев

По данным сообщества Avtograd News в соцсети «ВКонтакте», в настоящее время со склада АВТОВАЗа вывозят остатки моделей Vesta в кузове универсал. Завод пока собирает только седаны в минимальной комплектации, а возобновление производства автомобилей в пятидверном варианте должно состояться в феврале 2024 года — но это не точно.

Выпуск универсалов Vesta SW приостановлен по весьма прозаичной причине — из-за дефицита комплектующих. Собственно, из-за того же прекращено и производство «сараев» Granta Cross.

Глава Минпромторга и по совместительству председатель совета директоров АВТОВАЗа Денис Мантуров на прошедшем итоговом заседании заявил, что концерн обеспечил непрерывность производства и по итогам года выпустит более 374 000 машин. Для LADA этот объем является рекордным за последнюю декаду, подчеркнули в Минпромторге. Но и это не предел — утвержденный план производства на 2024 год предполагает наращивание выпуска автомобилей до 500 000 штук.

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29 декабря 2023
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