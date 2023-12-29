Мало, плохо, дорого: что ждет авторынок России в 2024 году

На днях американский кабельный телеканал CNBC, специализирующийся на проблемах бизнеса, порадовал нас информацией о том, что продажи новых автомобилей в США в следующем году вырастут на 1—4% и составят около 15,6—16,1 млн. единиц. И это при том, что в 2022 году они составили менее 15 млн, — самый низкий уровень как минимум за последние десять лет. Рост еле заметный, но все же рост — а при огромном объеме и большой насыщенности американского рынка даже он может положительно сказаться как на экономике страны в целом, так и на потребителях в частности.
Возможно, но нереально
При всей несопоставимости автопрома России и США, прогнозы наших аналитиков относительно развития отечественного рынка также вполне позитивны. Конечно, не в том смысле, что они предрекают взрывной рост продаж легковых автомобилей — нет, просто надеются, что никаких масштабных катаклизмов не произойдет, и автопром продолжит рост, постепенно приближаясь к минимально достаточному для нормального функционирования отрасли уровню.
Напомню, что в следующем году для достижения этого уровня рынку нужно подрасти в полтора раза по отношению к итогам 2023 года, результаты которого пока точно не известны. Впрочем, большинство осторожных аналитиков склоняется к тому, что по России за 12 месяцев будет продано около 1 050 000 легковушек. Чисто теоретически такое возможно — удалось же автопрому в нынешнем году продемонстрировать увеличение продаж почти на 70%. Однако практически это совершенно нереально.
В загашнике — одни проблемы
Самая главная проблема заключается в том, что в настоящее время у нас нет той экстремально низкой базы, которая позволила бы вновь продемонстрировать феноменальные результаты. Каждый шаг к увеличению продаж будет теперь доставаться нам с большим трудом. Тем более, что никаких реальных драйверов роста в наших загашниках нет. Есть там лишь одни препятствия к достижению светлого будущего.
Называли их уже тысячу раз, поэтому вдаваться в детальную расшифровку смысла нет, и я ограничусь одним перечислением. Тормозить развитие рынка будут высокая ключевая ставка ЦБ, повышенная ставка утилизационного сбора, запредельные цены на автомобили, снижение благосостояния населения, отсутствие отечественных технологий производства автокомпонентов и автомобилей в целом, превалирование импорта над локальной сборкой. Как говорится, куда ни целуй — кругом задница. Кстати говоря, именно поэтому последние три месяца наблюдается не просто кардинальное снижение темпов роста, но даже падение продаж.
С уверенностью можно сказать: препоны, выставленные на пути к процветанию нашими финансово-экономическими властями, в ближайшее время отменены не будут, а ключевая ставка имеет шанс еще и подрасти, что окончательно добьет инструмент автокредитования. Резкого повышения зарплат (и как следствие — покупательской способности) нам тоже ожидать в высшей степени наивно. Технологическое и производственное развитие отрасли приносит плоды уж точно не за год. К тому же, для этого требуются серьезные усилия со стороны государства, которое пока смотрит на проблему весьма индифферентно.
Что поможет рынку?
Остается надеяться лишь на то, что средневзвешенная цена на автомобили с нынешних трех миллионов снизится хотя бы до прошлогодних 2,4 млн. Но…
Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут.
Это совершенно не наш случай. Ни автопроизводители, ни дилеры не дойдут до такого безумия, чтобы добровольно снижать прайсы на свой товар. А наши антимонопольные службы способны провести расследование обоснованности цен разве что на яйца, да и то после хорошего пинка сверху. Рынок поделен между китайскими и отечественными компаниями, которые чувствуют себя весьма комфортно, не особо напрягаясь и зарабатывая неплохие деньги.
Никого третьего они пускать на «поле чудес» не собираются, так что с мечтами о приходе как-нибудь недорогих индийских или иранских машин можно смело расстаться. Да нашему водителю и не нужны поделки на базе с тридцатилетним стажем, пусть даже и европейской в своей основе. Кроме всего прочего, автопром этих стран только-только удовлетворяет внутренние запросы, и на экспорт у него просто нет мощностей.
Что реально может помочь рынку развиваться в следующем году? Увеличение производства АВТОВАЗом, причем в сегменте до 1,5 млн. рублей, на который волжский завод последнее время начинает радостно забивать болт.
И второй шанс — в помощи китайцев, если те вдруг решат завозить сюда бюджетные модели, а не свой «китайский премиум» по 3− 4 млн. рублей. Впрочем, «мечты, мечты, где ваша сладость?» Приходится согласиться с оценкой большинства экспертов, которые прогнозируют рост рынка в 2024 году максимум на дохлые 10%, что никоим образом не поможет отечественному водителю, страдающему от убогости ассортимента и неподъемных цен.