Мало, плохо, дорого: что ждет авторынок России в 2024 году

Фото globallookpress.com
Уходящий год принес российскому автопрому множество проблем, подавляющая часть которых так и не была решена. Однако он сделал одну важную вещь — вселил в российских водителей уверенность, что без автомобилей они все-таки не останутся. О перспективах года наступающего рассуждает портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

На днях американский кабельный телеканал CNBC, специализирующийся на проблемах бизнеса, порадовал нас информацией о том, что продажи новых автомобилей в США в следующем году вырастут на 1—4% и составят около 15,6—16,1 млн. единиц. И это при том, что в 2022 году они составили менее 15 млн, — самый низкий уровень как минимум за последние десять лет. Рост еле заметный, но все же рост — а при огромном объеме и большой насыщенности американского рынка даже он может положительно сказаться как на экономике страны в целом, так и на потребителях в частности.

Возможно, но нереально

При всей несопоставимости автопрома России и США, прогнозы наших аналитиков относительно развития отечественного рынка также вполне позитивны. Конечно, не в том смысле, что они предрекают взрывной рост продаж легковых автомобилей — нет, просто надеются, что никаких масштабных катаклизмов не произойдет, и автопром продолжит рост, постепенно приближаясь к минимально достаточному для нормального функционирования отрасли уровню.

Напомню, что в следующем году для достижения этого уровня рынку нужно подрасти в полтора раза по отношению к итогам 2023 года, результаты которого пока точно не известны. Впрочем, большинство осторожных аналитиков склоняется к тому, что по России за 12 месяцев будет продано около 1 050 000 легковушек. Чисто теоретически такое возможно — удалось же автопрому в нынешнем году продемонстрировать увеличение продаж почти на 70%. Однако практически это совершенно нереально.

Фото globallookpress.com

В загашнике — одни проблемы

Самая главная проблема заключается в том, что в настоящее время у нас нет той экстремально низкой базы, которая позволила бы вновь продемонстрировать феноменальные результаты. Каждый шаг к увеличению продаж будет теперь доставаться нам с большим трудом. Тем более, что никаких реальных драйверов роста в наших загашниках нет. Есть там лишь одни препятствия к достижению светлого будущего.

Называли их уже тысячу раз, поэтому вдаваться в детальную расшифровку смысла нет, и я ограничусь одним перечислением. Тормозить развитие рынка будут высокая ключевая ставка ЦБ, повышенная ставка утилизационного сбора, запредельные цены на автомобили, снижение благосостояния населения, отсутствие отечественных технологий производства автокомпонентов и автомобилей в целом, превалирование импорта над локальной сборкой. Как говорится, куда ни целуй — кругом задница. Кстати говоря, именно поэтому последние три месяца наблюдается не просто кардинальное снижение темпов роста, но даже падение продаж.

С уверенностью можно сказать: препоны, выставленные на пути к процветанию нашими финансово-экономическими властями, в ближайшее время отменены не будут, а ключевая ставка имеет шанс еще и подрасти, что окончательно добьет инструмент автокредитования. Резкого повышения зарплат (и как следствие — покупательской способности) нам тоже ожидать в высшей степени наивно. Технологическое и производственное развитие отрасли приносит плоды уж точно не за год. К тому же, для этого требуются серьезные усилия со стороны государства, которое пока смотрит на проблему весьма индифферентно.

Фото "АвтоВзгляд"7

Что поможет рынку?

Остается надеяться лишь на то, что средневзвешенная цена на автомобили с нынешних трех миллионов снизится хотя бы до прошлогодних 2,4 млн. Но…

Науки юношей питают,

Отраду старым подают,

В счастливой жизни украшают,

В несчастной случай берегут.

Это совершенно не наш случай. Ни автопроизводители, ни дилеры не дойдут до такого безумия, чтобы добровольно снижать прайсы на свой товар. А наши антимонопольные службы способны провести расследование обоснованности цен разве что на яйца, да и то после хорошего пинка сверху. Рынок поделен между китайскими и отечественными компаниями, которые чувствуют себя весьма комфортно, не особо напрягаясь и зарабатывая неплохие деньги.

Никого третьего они пускать на «поле чудес» не собираются, так что с мечтами о приходе как-нибудь недорогих индийских или иранских машин можно смело расстаться. Да нашему водителю и не нужны поделки на базе с тридцатилетним стажем, пусть даже и европейской в своей основе. Кроме всего прочего, автопром этих стран только-только удовлетворяет внутренние запросы, и на экспорт у него просто нет мощностей.

Фото globallookpress.com

Что реально может помочь рынку развиваться в следующем году? Увеличение производства АВТОВАЗом, причем в сегменте до 1,5 млн. рублей, на который волжский завод последнее время начинает радостно забивать болт.

И второй шанс — в помощи китайцев, если те вдруг решат завозить сюда бюджетные модели, а не свой «китайский премиум» по 3− 4 млн. рублей. Впрочем, «мечты, мечты, где ваша сладость?» Приходится согласиться с оценкой большинства экспертов, которые прогнозируют рост рынка в 2024 году максимум на дохлые 10%, что никоим образом не поможет отечественному водителю, страдающему от убогости ассортимента и неподъемных цен.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, кризис, автозаводы, китайские авто, санкции
29 декабря 2023
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