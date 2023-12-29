Мало, плохо, дорого: что ждет авторынок России в 2024 году

На днях американский кабельный телеканал CNBC, специализирующийся на проблемах бизнеса, порадовал нас информацией о том, что продажи новых автомобилей в США в следующем году вырастут на 1—4% и составят около 15,6—16,1 млн. единиц. И это при том, что в 2022 году они составили менее 15 млн, — самый низкий уровень как минимум за последние десять лет. Рост еле заметный, но все же рост — а при огромном объеме и большой насыщенности американского рынка даже он может положительно сказаться как на экономике страны в целом, так и на потребителях в частности.

Возможно, но нереально

При всей несопоставимости автопрома России и США, прогнозы наших аналитиков относительно развития отечественного рынка также вполне позитивны. Конечно, не в том смысле, что они предрекают взрывной рост продаж легковых автомобилей — нет, просто надеются, что никаких масштабных катаклизмов не произойдет, и автопром продолжит рост, постепенно приближаясь к минимально достаточному для нормального функционирования отрасли уровню.

Напомню, что в следующем году для достижения этого уровня рынку нужно подрасти в полтора раза по отношению к итогам 2023 года, результаты которого пока точно не известны. Впрочем, большинство осторожных аналитиков склоняется к тому, что по России за 12 месяцев будет продано около 1 050 000 легковушек. Чисто теоретически такое возможно — удалось же автопрому в нынешнем году продемонстрировать увеличение продаж почти на 70%. Однако практически это совершенно нереально.