Ход электромобилем: китайцы нашли способ взять за горло США

Как известно, «электрички» давно уже стали своего рода фетишем, самоцелью, усиленно внедряемой захватившими власть на западе «зелеными» и прочими активистами нетрадиционных направлений. США в этом смысле идут впереди планеты всей уже на протяжении многих десятилетия. Но только совсем недавно (относительно, конечно) там выяснили, что их ненаглядные электромобильчики, включая одиозную Tesla, фактически производятся в Китае: там в американские кузова вставляют «поднебесные сердца» — АКБ и двигатели.
Параллельно обнаружилось, что более 60% литиевых батарей электротранспорта выпускают в той же КНР: Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD, CAТL, Gotion High-tech Co, Sunwoda и Eve Energy. А это, согласно текущим геополитическим установкам властей США, недопустимо. Поскольку Китай для янки уже практически враг: вот-вот захватит Тайвань, поддерживает этих ужасных русских и вообще слишком на многое в последние годы замахивается в мировом устройстве. Не зря же Huawei фактически в персону нон грата превратили!
И при всем при этом, у автопроизводителей США собственных мощностей по выпуску аккумуляторов для электромобилей толком-то и нету. Эти стратегические печали привели к простому выводу: а давайте-ка мы у себя в Америке аккумуляторные заводики заведем.
И начали заводить. Но специфическим образом. Столь востребованные «незалежные» американские производства литиевых батарей создаются фактически под контролем все тех же китайцев. Например, Gotion High-Tech Co (в доле с VW) недавно инвестировала в создание таких производств в двух штатах США, Иллинойсе и Мичигане. При том, что немцы с недавних пор владеют долей в китайском поставщике электрокаров XPeng. А последний контролирует миноритарный пакет акций другого монстра рынка литиевых «аккумов» из Поднебесной — CATL.
А ранее, в феврале 2023 года, Ford Motor объявил, что вместе с этой самой CATL намерен построить собственный аккумуляторный завод в Мичигане за 3,5 млрд. долларов. Да, есть еще GM, который вместе с корейскими LG и Samsung строит пару крупных предприятий по выпуску литиевых батарей на территории США. И корейцы для Америки не противник, а дисциплинированный сателлит.
Тем не менее, доля авторынка, которую получат возможность контролировать китайские компании (через поставки «батареек»), все равно окажется более чем внушительной. И не факт, что восточные партнеры на этом остановятся. Таким образом выходит, что «заклятые друзья» США будут иметь массу рычагов влиять на внутренние дела «флагмана свободного мира», кормчие которого пытаются быть зеленее зеленого…