Ход электромобилем: китайцы нашли способ взять за горло США

Как известно, «электрички» давно уже стали своего рода фетишем, самоцелью, усиленно внедряемой захватившими власть на западе «зелеными» и прочими активистами нетрадиционных направлений. США в этом смысле идут впереди планеты всей уже на протяжении многих десятилетия. Но только совсем недавно (относительно, конечно) там выяснили, что их ненаглядные электромобильчики, включая одиозную Tesla, фактически производятся в Китае: там в американские кузова вставляют «поднебесные сердца» — АКБ и двигатели.

Параллельно обнаружилось, что более 60% литиевых батарей электротранспорта выпускают в той же КНР: Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD, CAТL, Gotion High-tech Co, Sunwoda и Eve Energy. А это, согласно текущим геополитическим установкам властей США, недопустимо. Поскольку Китай для янки уже практически враг: вот-вот захватит Тайвань, поддерживает этих ужасных русских и вообще слишком на многое в последние годы замахивается в мировом устройстве. Не зря же Huawei фактически в персону нон грата превратили!

И при всем при этом, у автопроизводителей США собственных мощностей по выпуску аккумуляторов для электромобилей толком-то и нету. Эти стратегические печали привели к простому выводу: а давайте-ка мы у себя в Америке аккумуляторные заводики заведем.