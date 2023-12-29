Ход электромобилем: китайцы нашли способ взять за горло США

фото globallookpress.com
Политики США и Китая на весь мир рассказывают о непримиримых противоречиях и взаимоисключающих устремлениях обеих стран. В частности, сегодня автомобилям из КНР всех типов путь к кошелькам американцев заказан с помощью протекционистского законодательства. Тем не менее, китайцы обнаружили ахиллесову пяту заокеанского автопрома и по полной программе используют ее для закрепления на одном из крупнейших авторынков мира. Роль «заднего крыльца» сыграли аккумуляторы для электрокаров.
Максим Строкер

Как известно, «электрички» давно уже стали своего рода фетишем, самоцелью, усиленно внедряемой захватившими власть на западе «зелеными» и прочими активистами нетрадиционных направлений. США в этом смысле идут впереди планеты всей уже на протяжении многих десятилетия. Но только совсем недавно (относительно, конечно) там выяснили, что их ненаглядные электромобильчики, включая одиозную Tesla, фактически производятся в Китае: там в американские кузова вставляют «поднебесные сердца» — АКБ и двигатели.

Параллельно обнаружилось, что более 60% литиевых батарей электротранспорта выпускают в той же КНР: Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD, CAТL, Gotion High-tech Co, Sunwoda и Eve Energy. А это, согласно текущим геополитическим установкам властей США, недопустимо. Поскольку Китай для янки уже практически враг: вот-вот захватит Тайвань, поддерживает этих ужасных русских и вообще слишком на многое в последние годы замахивается в мировом устройстве. Не зря же Huawei фактически в персону нон грата превратили!

И при всем при этом, у автопроизводителей США собственных мощностей по выпуску аккумуляторов для электромобилей толком-то и нету. Эти стратегические печали привели к простому выводу: а давайте-ка мы у себя в Америке аккумуляторные заводики заведем.

Фото портала "АвтоВзгляд".

И начали заводить. Но специфическим образом. Столь востребованные «незалежные» американские производства литиевых батарей создаются фактически под контролем все тех же китайцев. Например, Gotion High-Tech Co (в доле с VW) недавно инвестировала в создание таких производств в двух штатах США, Иллинойсе и Мичигане. При том, что немцы с недавних пор владеют долей в китайском поставщике электрокаров XPeng. А последний контролирует миноритарный пакет акций другого монстра рынка литиевых «аккумов» из Поднебесной — CATL.

А ранее, в феврале 2023 года, Ford Motor объявил, что вместе с этой самой CATL намерен построить собственный аккумуляторный завод в Мичигане за 3,5 млрд. долларов. Да, есть еще GM, который вместе с корейскими LG и Samsung строит пару крупных предприятий по выпуску литиевых батарей на территории США. И корейцы для Америки не противник, а дисциплинированный сателлит.

Тем не менее, доля авторынка, которую получат возможность контролировать китайские компании (через поставки «батареек»), все равно окажется более чем внушительной. И не факт, что восточные партнеры на этом остановятся. Таким образом выходит, что «заклятые друзья» США будут иметь массу рычагов влиять на внутренние дела «флагмана свободного мира», кормчие которого пытаются быть зеленее зеленого…

автоправо, китайские авто, электромобили
29 декабря 2023
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