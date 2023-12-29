Лифтбэк «Москвич 6» получил новую комплектацию «Техно»

Как сообщает пресс-служба «Москвича», новая комплектация ориентирована на клиентов, которые ценят дизайн, комфорт, безопасность и технологии. Она предлагается для лифтбэка с двигателем GDi мощностью 174 л. с. и роботизированной трансмиссией.

В версии «Техно» предусмотрены электропривод багажной двери и розетка на 12 вольт в грузовом отсеке. В списке оснащения есть системы мониторинга слепых зон (BSD), предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открывании дверей (DOW), а также «шторки» безопасности.

Цена автомобиля в комплектации «Техно» — 3 116 000 рублей. Но в продажу машины в топовом исполнении поступят только в начале 2024 года.

Пока же «Москвич 6» представлен в двух версиях — «Комфорт» и «Бизнес». Уже в базовой лифтбэк оснащается светодиодной оптикой, вертикальным 10,4-дюймовым экраном мультимедийной системы, подогревом передних кресел, камерой заднего вида и и бесключевым доступом. «Бизнес» приносит виртуальную «приборку» с 7-дюймовым экраном, климат-контроль, электропривод сиденья водителя, систему кругового обзора и люк с электроприводом.

К слову, не так давно портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв лифтбэка «Москвич 6» — прочитать подробный обзор можно здесь.