Продаж не будет: эксперты приговорили российский авторынок к долгой стагнации

Впрочем, итоги, подведенные без пяти минут иноагентами, нам и без них известны. Другое дело, что российская власть смотрит на достигнутые результаты с оптимизмом, а АЕБ видит в этих цифрах лишь основу для дальнейшего существования. Пока — именно существования. Поскольку, по мнению ее аналитиков, двухзначные цифры роста нашего авторынка никакого оптимизма сами по себе внушать не должны. Да, говорят они, на фоне чудовищно низкой реализации новых авто в 2022-ом (жалкие 690 000 штук), любое мало-мальски успокоение урагана — благо. А итоги 2023-го — 1 127 856 «пристроенных» машин, из которых 937 081 — «официальные», а 190 775 единиц — в рамках «параллельный импорт».
Называя вещи своими именами, АЕБ подчеркивает, что 16,9% всего проданного нового автопарка привезено «в серую». Что является лучшей оценкой качества того продукта (да и продавца, чего уж греха таить), который сегодня есть на российских просторах. Не будь финансовых инструментов — кредитов и лизингов — цифры официальных продаж были бы еще более печальны. Но, в общем и целом, рынок так или иначе рос.
Но в октябре высокая ставка рефинансирования в 17% мгновенно вывела стоимость кредитования на околоземную орбиту, ощутимо перекрыв краник продаж. И если в четвертом квартале 2022 года рынок рос, то в октябре-ноябре-декабре прошедшего — только стагнировал. И продолжит это делать уже в первом квартале 2024 года. Перемены, по мнению экспертов, возможны лишь к лету, когда вниз пойдет — если, конечно, пойдет — ставка рефинансирования. Что после марта−2024 маловероятно.
А в целом, низкая стоимость национальной валюты, высоченные ставки по кредиту и утильсбор, стоимостью в отдельный новый автомобиль — это приговор для успешных продаж. Не будут покупать по такой цене, да еще и за свои, без заемных. Дилеры и дистрибьюторы уже почувствовали тенденцию, поэтому началась давно невиданная благодать специальных предложений и акций: скидки, дисконты.
Причина тому — затоваренные склады, которые надо содержать: высокая ставка рефинансирования в купе с новым «утилем» мгновенно превратила «рынок продавца» в «рынок покупателя», играть не истерии уже не выходит просто потому, что все эмоциональные покупки давно совершены. Нужно что-то новое: в первые два-три месяца текущего года можно будет приобрести новый автомобиль с большими привилегиями. В некоторых случаях — с очень большими, ведь склад, повторимся, стоит денег.
Рынок ожидает трансформация, которая только началась. Профессионалы говорят, что в 2025—2026 году мы все очень удивимся предложению и составу автомобилей на дорогах. К концу 2024-го ожидается запуск всех автомобильных предприятий, которые есть сегодня в России и формирования новой основы потребительского парка из расчета тех машин, что будут на этих самых заводах производиться. Словно услышав Алексея Калицева, главного спикера мероприятия и по совместительству исполнительного директора российской «Hyundai Motor», ожил завод корейского бренда в Ленинградской области. Намек принят! Кстати, этот вопрос задавали и даже получили ответ: «Конечно, вернутся, но не все».