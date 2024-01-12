Продаж не будет: эксперты приговорили российский авторынок к долгой стагнации

Впрочем, итоги, подведенные без пяти минут иноагентами, нам и без них известны. Другое дело, что российская власть смотрит на достигнутые результаты с оптимизмом, а АЕБ видит в этих цифрах лишь основу для дальнейшего существования. Пока — именно существования. Поскольку, по мнению ее аналитиков, двухзначные цифры роста нашего авторынка никакого оптимизма сами по себе внушать не должны. Да, говорят они, на фоне чудовищно низкой реализации новых авто в 2022-ом (жалкие 690 000 штук), любое мало-мальски успокоение урагана — благо. А итоги 2023-го — 1 127 856 «пристроенных» машин, из которых 937 081 — «официальные», а 190 775 единиц — в рамках «параллельный импорт».

Называя вещи своими именами, АЕБ подчеркивает, что 16,9% всего проданного нового автопарка привезено «в серую». Что является лучшей оценкой качества того продукта (да и продавца, чего уж греха таить), который сегодня есть на российских просторах. Не будь финансовых инструментов — кредитов и лизингов — цифры официальных продаж были бы еще более печальны. Но, в общем и целом, рынок так или иначе рос.

Но в октябре высокая ставка рефинансирования в 17% мгновенно вывела стоимость кредитования на околоземную орбиту, ощутимо перекрыв краник продаж. И если в четвертом квартале 2022 года рынок рос, то в октябре-ноябре-декабре прошедшего — только стагнировал. И продолжит это делать уже в первом квартале 2024 года. Перемены, по мнению экспертов, возможны лишь к лету, когда вниз пойдет — если, конечно, пойдет — ставка рефинансирования. Что после марта−2024 маловероятно.