АВТОВАЗ начнет выпускать «спортивную» LADA Niva до конца года

Как сообщает «Российская газета», новая версия Niva будет оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 120 л. с. от «спортивной» модификации Granta. Этот факт наверняка порадует любителей тюнинга, поскольку в спортивных внедорожниках Niva для профессионального ралли этот двигатель форсирован уже до 170 сил.

Опытный образец «заряженного» автомобиля показали в декабре 2023 года — машина получила расширенные колесные арки, внедорожные шины в стиле раллийной версии и капот с «ноздрей» воздухозаборника.

В интерьере можно найти новые рычаги коробки передач и «раздатки», спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, оригинальный руль и замок зажигания, а также иную архитектуру центрального тоннеля. Многие компоненты АВТОВАЗ позаимствовал у актуальных легковых моделей — рукоятку КПП, например, взяли от Vesta, переключатель «поворотников» — от Granta.

«Обычная» Niva Legend нынче комплектуется 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л. с. и 5-ступенчатой «механикой». Ее стартовая цена — 830 000 рублей.